Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VANJSKA POLITIKA

Milatović: Crna Gora poštuje odluku građana Grenlanda da bude dio Kraljevine Danske

Skoro svakodnevno svjedočimo suprotstavljenim stajalištima Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije, napisao je Milatović

Jakov Milatović. Fena

FENA

20.1.2026

Crna Gora, kao najnaprednija kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, usklađuje svoju vanjsku politiku sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Unije te tako poštuje i pravo građana Grenlanda na samoodređenje, kao i njihovu odluku da budu dio Kraljevine Danske, priopćio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

- Skoro svakodnevno svjedočimo suprotstavljenim stajalištima Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije, naročito u vezi s statusom Grenlanda. Nesumnjivo je da se radi o jednom od najvećih izazova s kojima se NATO savez suočio od svog osnivanja, prvenstveno zbog njegovog unutarnjeg karaktera - napisao je MIlatović na društvenoj mreži X.

Istodobno Crna Gora podržava nastavak dijaloga i pronalaženje održivih rješenja među NATO saveznicima, s ciljem da Arktik ostane prostor stabilnosti i suradnje. To je od suštinskog značaja za kredibilitet i snagu Alijanse, čija je punopravna članica i Crna Gora već skoro deset godina, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, regionalna suradnja temelj je crnogorske vanjske politike i brojna događanja u svijetu još jednom su pokazala nemjerljivu važnost dobrosusjedskih odnosa za stabilnost i prosperitet jedne zemlje.

Milatović je istaknuo kako očekuje da crnogorska vlada zauzme jasna i dosljedna stajališta o ovom i drugim važnim geopolitičkim pitanjima.

# GRENLAND
# CRNA GORA
# JAKOV MILATOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.