Milatović: Crna Gora poštuje odluku građana Grenlanda da bude dio Kraljevine Danske

Crna Gora, kao najnaprednija kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, usklađuje svoju vanjsku politiku sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Unije te tako poštuje i pravo građana Grenlanda na samoodređenje, kao i njihovu odluku da budu dio Kraljevine Danske, priopćio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

- Skoro svakodnevno svjedočimo suprotstavljenim stajalištima Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije, naročito u vezi s statusom Grenlanda. Nesumnjivo je da se radi o jednom od najvećih izazova s kojima se NATO savez suočio od svog osnivanja, prvenstveno zbog njegovog unutarnjeg karaktera - napisao je MIlatović na društvenoj mreži X.

Istodobno Crna Gora podržava nastavak dijaloga i pronalaženje održivih rješenja među NATO saveznicima, s ciljem da Arktik ostane prostor stabilnosti i suradnje. To je od suštinskog značaja za kredibilitet i snagu Alijanse, čija je punopravna članica i Crna Gora već skoro deset godina, kazao je Milatović.