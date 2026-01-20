Most: Plenkovićeva vlada ne vodi politiku koja radi za hrvatske nacionalne interese

Hrvatska pod Vladom Andreja Plenkovića ne vodi politiku koja radi za hrvatske nacionalne interese, sigurnost jedne države nije samo vojna, nego i u proizvodnji hrane, poručili su u utorak zastupnici Mosta problematizirajući potpisani sporazum o hrani između EU i država Mercosura.

Trgovinski sporazum

- Ovaj sporazum ima svojih pozitivnih strana, posebno za određene zemlje EU, ali što Hrvatska dobiva? Moći ćemo izvoziti automobile, kemikalije, strojeve, dakle stvari koje uopće ne proizvodimo, a zauzvrat ćemo dobiti jeftine poljoprivredne proizvode iz Južne Amerike u kojoj se koriste i hormoni rasta i pesticidi - upozorio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Naglasio je da će trgovinski sporazum između EU i država Mercosura - Brazila, Argentine, Paragvaja, Urugvaja - narušiti ionako već težak položaj hrvatskih poljoprivrednika i stočara te Vladu optužio zbog provođenja politika koja idu na štetu hrvatskih nacionalnih interesa. Radi se o najvećem trgovinskom ugovoru koji je EU postigla nakon 25 godina pregovora, žestoko osporavanom u Europi, a koji mora dobiti suglasnost Europskog parlamenta.

Nacionalni interesi

- Hrvatska pod ovom vladom Andreja Plenkovića ne vodi politiku koja radi za hrvatske nacionalne interese. To smo vidjeli na čitavom nizu primjera, a sad imamo i ovaj sporazum. Ako već ova Vlada ne štiti hrvatske nacionalne interese, ako nije glas hrvatskih poljoprivrednika i stočara u EU, to će biti Most i pozivamo Vladu da promijeni svoj stav i da ne gleda što kažu velike države članice nego da slijedi hrvatske nacionalne interese - poručio je Grmoja.

Njegov stranački kolega Marin Miletić naveo je da su protiv ovog sporazuma glasale Francuska, Poljska, Austrija, Mađarska, Irska, Belgija dok Plenković "patetičnim pamfletima pravda svoje globalističke politike".

- Ovime se omogućuje da se iz Južne Amerike u EU uvozi meso, šećer, etanol, žitarice i slični proizvodi bez carina. Uvozit ćemo iz Brazila kokoši koje su genetski odabrane, pune aditiva. Sigurnost jedne države nije samo vojna nego itekako i energetska i u proizvodnji hrane, politika o hrani bi trebala biti suverenistička, a ne podanička kakvu vodi Andrej Plenković - rekao je.