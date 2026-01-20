Vučić iz Davosa: Očekujem snažan odgovor Trampa

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa, gdje je danas zvanično otvoren 56. sastanak Svjetskog ekonomskog foruma.
- Danas smo već imali važne razgovore sa ekonomskim liderima - rekao je Vučić na početku, dodajući da slijedi i sastanak sa velikom američkom kompanijom.
- Znate da smo obećali leteći taksi, polako te stvari privodimo kraju - nagovijestio je.
On se osvrnuo i na govor Ursule fon der Lajen.
- Iz njenog govora je jasno da je takozvani politički razvod Amerike i EU trajan. Dva puta je ponovila želju za uspostavljanje pune političke i ekonomske nezavisnosti Evropske unije - istakao je Vučić.