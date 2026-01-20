Vučić iz Davosa: Očekujem snažan odgovor Trampa

- Iz njenog govora je jasno da je takozvani politički razvod Amerike i EU trajan. Dva puta je ponovila želju za uspostavljanje pune političke i ekonomske nezavisnosti Evropske unije - istakao je Vučić.

On se osvrnuo i na govor Ursule fon der Lajen.

- Znate da smo obećali leteći taksi, polako te stvari privodimo kraju - nagovijestio je.

- Danas smo već imali važne razgovore sa ekonomskim liderima - rekao je Vučić na početku, dodajući da slijedi i sastanak sa velikom američkom kompanijom.

Rekla je, dodao je, i da su američke sankcije velika greška i da slijedi ujedinjen odgovor EU. Vučić je istakao da očekuje i snažan odgovor Trampa sutra.

- Mnogo je problema, svijet ide u ludom smjeru. Moramo da sačuvamo mir i brzo rastuću ekonomiju. Krenuli smo da radimo na ekonomskom planu Srbije do 2035. godine - najavio je.

- Sve ovo ne ide u dobrom smjeru za cijli svijet. Ne možemo da se pravimo da smo mimo svijeta. Ostaje nam da vidimo šta ćemo i kako. Ono što vidim, Evropa će ići snažno, ali ne verujem da će vojnim snagama da brani Grenland - rekao je.