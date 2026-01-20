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POTVRDILA VLADA

Tramp pozvao Plenkovića u "Odbor za mir", trajno članstvo košta milijardu dolara

Prema "povelji" u koju je uvid imao AFP, države koje žele trajno mjesto u ovom tijelu morale bi platiti "milijardu dolara u gotovini"

Tramp i Plenković. AP/Pixsell

M. Až.

20.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da se pridruži tijelu koje je nazvao "Odbor za mir", potvrđeno je Indexu iz Vlade Hrvatske.

Prema dosad dostupnim informacijama, pozive su dobili i pojedini evropski lideri, među njima predsjednik Francuske Emanuel Makron, ruski predsjednik Vladimir Putin, kao i kineski predsjednik Si Đinping. Iz regiona je poziv, kako je jučer potvrdila slovenska vlada, upućen i slovenskom premijeru Robertu Golobu.

Iz Banskih dvora zasad nisu odgovorili Bijeloj kući.

- Razmotrit ćemo poziv - poručili su iz Vlade Hrvatske za Index.

Tijelo koje je Tramp nazvao "Odbor za mir" prvobitno je zamišljeno kao mehanizam za nadzor obnove Pojasa Gaze. Međutim, nacrt njegove "povelje" otkriva znatno širi mandat, koji prevazilazi pitanje palestinske teritorije i odnosi se na doprinos rješavanju oružanih sukoba širom svijeta. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li bi ovaj organ mogao predstavljati svojevrsnu alternativu Ujedinjenim narodima.

Prema "povelji" u koju je uvid imao AFP, države koje žele trajno mjesto u ovom tijelu morale bi platiti "milijardu dolara u gotovini". Članstvo u "Odboru za mir" traje tri godine, ali postoji mogućnost da se već u prvoj godini osigura trajno mjesto, uz uplatu navedene sume. Dokument također Trampu daje široka ovlaštenja u radu ovog tijela.

Brojni strani čelnici, uključujući i ruskog predsjednika Vladimira Putina, već su primili pozivnice za pridruživanje novom Trampovom tijelu, kojim bi predsjedavao lično američki predsjednik. Ipak, zasad niko od pozvanih nije javno potvrdio hoće li prihvatiti poziv.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# SAD
# DONALD TRUMP
# HRVATSKA
# ODBOR ZA MIR
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