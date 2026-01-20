Tramp pozvao Plenkovića u "Odbor za mir", trajno članstvo košta milijardu dolara

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da se pridruži tijelu koje je nazvao "Odbor za mir", potvrđeno je Indexu iz Vlade Hrvatske.

Prema dosad dostupnim informacijama, pozive su dobili i pojedini evropski lideri, među njima predsjednik Francuske Emanuel Makron, ruski predsjednik Vladimir Putin, kao i kineski predsjednik Si Đinping. Iz regiona je poziv, kako je jučer potvrdila slovenska vlada, upućen i slovenskom premijeru Robertu Golobu.