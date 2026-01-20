Vučić i Plenković razgovarali o NIS-u i energetskoj sigurnosti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković razgovarali su u švicarskom Davosu o pitanjima vezanim za Naftnu industriju Srbije (NIS), ukupnu energetsku situaciju te osiguravanju stabilnog snabdijevanja energentima u složenim okolnostima.

Susret je održan na marginama 56. Svjetskog ekonomskog foruma (WEF), gdje su dva zvaničnika razmijenila mišljenja o aktuelnim regionalnim i energetskim izazovima, s posebnim fokusom na sigurnost snabdijevanja i funkcionisanje energetskih sistema.