Vučić i Plenković razgovarali o NIS-u i energetskoj sigurnosti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković razgovarali su u švicarskom Davosu o pitanjima vezanim za Naftnu industriju Srbije (NIS), ukupnu energetsku situaciju te osiguravanju stabilnog snabdijevanja energentima u složenim okolnostima.
Susret je održan na marginama 56. Svjetskog ekonomskog foruma (WEF), gdje su dva zvaničnika razmijenila mišljenja o aktuelnim regionalnim i energetskim izazovima, s posebnim fokusom na sigurnost snabdijevanja i funkcionisanje energetskih sistema.
NIS se trenutno nalazi u specifičnoj vlasničkoj strukturi, u kojoj Srbija posjeduje oko 30 posto udjela, dok većinski paket, s više od 56 posto, pripada ruskom vlasniku, a ostatak manjim akcionarima. Zbog većinskog ruskog vlasništva, Sjedinjene Američke Države su početkom oktobra uvele sankcije ovoj kompaniji, što je dovelo do privremene obustave rada Rafinerije Pančevo usljed prekida snabdijevanja sirovom naftom.
Krajem decembra, Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je posebnu licencu kojom je NIS-u omogućeno da nastavi operativne aktivnosti do 23. januara 2026. godine.