Preminuo Marko Lugonja, osuđen za skrivanje ratnog zločinca Ratka Mladića

Marko Lugonja, osuđen zbog skrivanja 2002. godine tadašnjeg haškog bjegunca Ratka Mladića, preminuo je u Beogradu, gdje će biti i sahranjen.

Organizacija starješina Vojske Republike Srpske u saopćenju je navela da će Lugonja biti sahranjen u srijedu, 21. januara, na groblju Orlovača u Beogradu. Sahrani će prisustvovati i delegacija ove organizacije, prenosi Detektor.

Apelacioni sud u Beogradu je u augustu 2017. proglasio Lugonju krivim za skrivanje ratnog zločinca Ratka Mladića, i osudio ga na šest mjeseci uslovne kazne. Utvrđeno je da je Lugonja u septembru 2002. godine krio Mladića u svom stanu u Beogradu.

Lugonja je Mladiću, kako se navodi u presudi, obezbjeđivao namirnice, kao i druge stvari potrebne za život, iako je znao da se bivši komandant Glavnog štaba VRS-a nalazi na optužnici Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i da je za njim izdata potjernica.

- Sud je utvrdio da je Lugonja izvršio krivično djelo ‘pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela’, s obzirom na to da je i sam okrivljeni priznao izvršenje krivičnog djela, da je Mladića u svoj stan primio na nagovor generala Zdravka Tolimira, da se Mladić u njegovom stanu zadržao pet-šest dana, da je odluka da primi Mladića u svoj stan bila njegov izbor, a da mu je bila poznata činjenica da je pred MKSJ-om bila podignuta optužnica protiv Mladića i raspisana potjernica. Mladiću je pomogao jer je bio njegov komandant - stoji u obrazloženju odluke.

Haški tribunal je Tolimira 2015. godine osudio na doživotnu kaznu zatvora, ali je on u međuvremenu preminuo.

Kada Hotić, potpredsjednica Pokreta “Majke enklava Srebrenica i Žepa”, za Detektor kaže da ne bi puno pričala o ovome, jer je Lugonja čuvao i skrivao Mladića, dodajući da su mnogi bili prisiljeni da rade onako kako im režim kaže.

- Krivi su i oni koji podržavaju takve koji omogućavaju. Nije on jedini koji je čuvao tu tajnu. Ima tu sistem čitav - kaže Hotić.

Smatra da je najveći problem neprihvatanje da je izvršen genocid i da su počinjeni ratni zločini zbog parčeta zemlje. Da bi ozdravili, Hotić kaže da se svi moraju distancirati od zločinaca i prihvatiti istinu kako bi se stvorio ambijent za omladinu na ispravnim i zdravim temeljima.

Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS), u junu 2021. pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

U saopćenju Organizacije starješina Vojske Republike Srpske se navodi da je Lugonja bio načelnik Odjeljenja za obavještajno-bezbjednosne poslove u Komandi Sarajevsko-romanijskog korpusa u Srpskom Sarajevu, te načelnik Odjeljenja bezbjednosti u Komandi Hercegovačkog korpusa u Trebinju.

Kako se navodi, bio je na dužnostima pomoćnika načelnika Odjeljenja bezbjednosti u Komandi 5. vojne oblasti, načelnika Odjeljenja bezbjednosti Taktičke grupe “Služ”, te zamjenika načelnika Odjeljenja bezbjednosti u Komandi 10. korpusa.