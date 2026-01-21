Gorčević: Crna Gora iduće sedmice zatvora još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima s EU

Crna Gora bi iduće sedmice mogla zatvoriti još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima s Europskom unijom (EU) a riječ je poglavlju 32 financijski nadzor, sopćila je crnogorska ministrica europskih poslova Maida Gorčević.

Interne procedure

Gorčević je istaknula kako je poglavlje 32, koje je u nadležnosti Ministarstva financija Crne Gore, bilo tehnički spremno još prethodne godine, ali je njegovo zatvaranje odloženo zbog internih procedura Europske komisije i država članica.

- S naše strane poslana je jasna poruka da ćemo ispuniti sve obveze koje se očekuju na europskom putu. S druge strane, Europska komisija očekuje snažniju borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, jačanje graničnih prijelaza i dodatno osnaživanje pravosuđa - rekla je Gorčević u izjavi za Radiotelviziju Crne Gore.

Prema njezinim riječima, brzo zatvaranje poglavlja 32 predstavljalo bi važan korak u ambicioznom planu Vlade da do kraja 2026. godine zatvori sva preostala poglavlja, čime bi se otvorio put ka punopravnom članstvu Crne Gore u Europsku uniju do 2028. godine.

Poglavlje 32 odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutarnje financijske kontrole, eksterne revizije i najboljih praksi EU-a, kao i njihovu primjenu na cjelokupan javni sektor. Njegova puna implementacija doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korištenju nacionalnih i europskih sredstava, kao i zaštiti finansijskih interesa EU i eura od falsificiranja, podsjetila je Gorčević.

Javne nabavke

Zahtjev za članstvo u EU-u Crna Gora je podnijela u decembru 2008., a pregovori o pristupanju započeli su u junu 2012. godine i do sada je zatvorila 12 od 35 poglavlja u pregovorima s EU-om.

U decembru je Crna Gora zatvorila pet poglavlja, među kojima su ključna ona o javnim nabavkama, slobodi kretanja kapitala i ruralnom razvoju što je ocijenjeno kao prekretnica pred ulazak u novu fazu pregovora i pretvaranje zemlje iz kandidata u ozbiljnog pretendenta na članstvo.