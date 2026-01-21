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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić u Davosu razgovarao s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom

Vučić je na svom Instagram profilu naveo da su tokom susreta razmijenili mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima

Rubio i Vučić. Instagram

Anadolija

21.1.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopćio je da se u Davosu susreo s državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom, s kojim je imao kratak i, kako je naveo, srdačan razgovor.

Vučić je na svom Instagram profilu naveo da su tokom susreta razmijenili mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima, kao i o temama koje će biti u fokusu ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma (WEF26).

Tokom razgovora, predsjednik Srbije je ukazao na stavove Beograda o ključnim geopolitičkim pitanjima te izrazio uvjerenje da će odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti jačati u oblastima od zajedničkog interesa.

Vučić je naglasio da Srbija, iako mala zemlja, ima reputaciju dosljednog i pouzdanog partnera u složenim međunarodnim okolnostima.

# SRBIJA
# DAVOS
# SAD
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# MARCO RUBIO
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