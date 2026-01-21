Golob smatra da nije vrijeme da se Slovenija pridruži Odboru za mir

Premijer Slovenije Robert Golob izjavio je u srijedu da još nije došlo vrijeme da se Slovenija pridruži Odboru za mir koji predvodi američki predsjednik Donald Tramp, javlja Anadolu.

Kako je izjavio, glavna zabrinutost je da je mandat odbora preširok i da bi mogao potkopati međunarodni poredak zasnovan na Povelji Ujedinjenih nacija.

Međunarodni poredak, u kojem su Ujedinjene nacije igrale centralnu ulogu, služio je Sloveniji, cijeloj Evropi i šire, tako da smo decenijama živjeli u miru, naglasio je.

Dodao je da bi u okviru užeg mandata, koji bi regulisao poslijeratnu obnovu Gaze i možda Zapadne obale, Slovenija prihvatila učešće u odboru.

Najavio je da sutra neće prisustvovati potpisivanju osnivačke povelje odbora u Davosu, već da će se umjesto toga uveče u Briselu sastati s liderima drugih članica Evropske unije, s kojima će tražiti zajednički odgovor na Trampove težnje za Grenlandom.

Kasno u petak, Bijela kuća je objavila formiranje Odbora za mir uz odobrenje Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom, jednog od četiri tijela imenovana za upravljanje prelaznom fazom u enklavi.

Osnivanje odbora poklopilo se s pokretanjem druge faze sporazuma o prekidu vatre, kojim je zaustavljen izraelski rat u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 71.000 ljudi, a više od 171.000 je povrijeđeno.

Inicijativa je dio plana od 20 tačaka koji je predložio Trump, a usvojilo Vijeće sigurnosti UN-a Rezolucijom 2803 u novembru 2025. godine.