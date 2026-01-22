Srušio se krov tržnog centra, ljudi zatrpani, ima mrtvih: Katastrofa u Rusiji nakon obilnih snježnih padavina

Najmanje jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene nakon što se srušio krov tržnog centra u Novosibirsku, u Rusiji. Vjeruje se da je do urušavanja krova došlo zbog velikog nagomilavanja snijega.

Okružni sud u Novosibirsku izreći će mjeru pritvora za vlasnika tržnog centra Sergeja Turkova, saopštilo je danas Regionalno istražno odjeljenje Istražnog komiteta Rusije.

"Pritvor će biti određen sutra, u petak, u 15 časova u Pervomajskom okružnom sudu Novosibirska", rekao je za TASS izvor u Okružnom sudu.

Ranije je saopšteno da je Turkov pritvoren na 48 sati, kao i da optužnica protiv njega još nije podignuta.

Tržni centar u Pervomajskom okrugu Novosibirska urušio se na površini od 600 kvadratnih metara, prema preliminarnim izveštajima, zbog snega koji se nagomilao na krovu zgrade, a tom prilikom je jedna osoba poginula, dok su dve povređene.

Prilikom urušavanja oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u blizini zgrade dvospratnog tržnog centra.