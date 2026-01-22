Plenković: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji

Ukrajina ne smije staviti „ni kap tinte” na dokument kojim bi se pravno prepustio njezin teritorij Rusiji, naglasio je u četvrtak u Davosu hrvatski premijer Andrej Plenković.

Plenković je na skupu Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u švicarskom alpskom gradu sudjelovao na panelu o Ukrajini uz glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, finskog predsjednika Alexandra Stubba, nizozemskog premijera Dicka Schoofa i predsjednika Latvije Edgarsa Rinkevičsa.

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške”.

- To proizlazi iz našeg vlastitog iskustva. Hrvatska je zbog velikosrpske agresije početkom devedesetih u jednom trenutku isto imala 27 posto okupiranog teritorija - rekao je, dodajući da je Ukrajina danas na 19,5 posto.

Plenković je istaknuo da svi mirovni sporazumi imaju dva aspekta – trenutak i kontekst u kojem se potpisuju te njegove posljedice u budućnosti.

U tom pogledu Plenković je naglasio da Ukrajina „ne bi trebala staviti ni kap tinte na dokument koji bi de iure predao” njezin teritorij.

To je od ključne važnosti za Ukrajinu, ali i da se spriječi presedan koji bi ugrozio stabilnost međunarodnog sustava, prava i odnosa u budućnosti, rekao je.

Govoreći o putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji, hrvatski premijer je kazao da su danas vidljivi „signali” drugačijeg pristupa EU-a prema proširenju gdje je iznimno važan postao geopolitički pristup koji predstavlja šansu za bržu integraciju Ukrajine.

No, da bi se to ostvarilo, unutar Unije mora se provesti rasprava o ključnim pitanjima njezinih apsorpcijskih kapaciteta – utjecaja ulaska Ukrajine na proračun, na ključne politike poput poljoprivrede i kohezije te na proces donošenja odluka.