Velika tragedija u Nišu: Komandant Žandarmerije Bojan Dikić preminuo nakon posjete kolegi

Bojan Dikić, novopostavljeni komandant niškog odreda Žandarmerije, preminuo je danas neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru posjetio kolegu koji je pokušao izvršiti samoubistvo.

Kako se saznaje, Bojan Dikić, koji je na dužnost stupio prošlog ponedjeljka, danas je prisustvovao sahrani ocu jednog žandarma, a čim je obaviješten o pokušaju suicida kolege, odmah je otišao u bolnicu da ga posjeti.

Pozlilo mu je nakon izlaska iz bolnice, Hitna pomoć je odmah intervenisala, ali se on srušio čim je ušao u sanitetsko vozilo. Doživio je infarkt, a medicinska ekipa je pokušavala da ga reanimira čak 45 minuta u vozilu Hitne pomoći, ali nisu uspjeli spasiti njegov život - navodi izvor Informera upoznat sa događajem.

Žandarm koji je pokušao da se ubije duže vrijeme je bio na bolovanju zbog psihičkih problema.

Danas je sebi zabio nož u stomak, zbog čega je prebačen u UKC. Bojan, koji je bio veoma posvećen svojim ljudima, odmah je otišao da ga vidi, ali se toliko potresao da je preminuo. Povrijeđeni žandarm se sada oporavlja u bolnici od zadobijenih povreda - navode izvori.

Na društvenim mrežama kolege i prijatelji opraštaju se od komandanta Dikića potresnim riječima:

"Vječna ti slava Boki, putuj sa anđelima, sve si nas mnogo rastužio brate!", "Slava mu! Boki je bio legenda!", "Čast je bila poznavati te" – neke su od poruka koje su ispod njegove slike ostavili prijatelji i službenici MUP-a.