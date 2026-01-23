Djevojka došla s ranom na licu: Otkrila da je povrijedio momak iz Afganistana

Beogradska policija intenzivno traga za muškarcem koji je jutros, prema navodima oštećene djevojke, nanio ubodnu ranu S. R. (23) u beogradskom naselju Voždovac.

Haos se dogodio rano jutros, oko 6 sati, u ulici Narednika Dragutina Radakovića. Prema prvim informacijama, djevojka je u Urgentni centar dovezena taksi vozilom, gdje su joj ljekari konstatovali povredu u predjelu lica, nanesenu oštrim predmetom, piše Telegraf.

Poznat identitet osumnjičenog

Tokom uzimanja prve izjave, S. R. je ljekarima i pripadnicima policije ispričala da je povrede zadobila nakon sukoba s emotivnim partnerom. Prema njenim riječima, radi se o državljaninu Afganistana s kojim je bila u vezi.

Policija je odmah izašla na lice mjesta i izvršila uviđaj. Trenutno se preduzimaju sve operativne radnje na lociranju i identifikaciji osumnjičenog muškarca, a provjeravaju se i snimci s nadzornih kamera u okolini mjesta događaja.

Obaviješteno nadležno tužilaštvo

Djevojka je nakon ukazane ljekarske pomoći napustila UC.

O cijelom događaju obaviješteno je nadležno tužilaštvo, koje koordinira daljnji rad policije na ovom slučaju. Istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta, kao i tačnu pravnu kvalifikaciju djela.