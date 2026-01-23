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HRVATSKA

Uklonjena spomen-ploča branitelju na kojoj je pisalo "ustaški sin"

Grad Zadar prethodno je porodici i suborcima obećao da će, umjesto srušene ploče s natpisom "ustaškom sinu", postaviti novu bez spornih obilježja

Sporna spomen-ploča. Zeljko Mrsic/PIXSELL

D. H.

23.1.2026

Prijedlog za postavljanje nove spomen-ploče Rajku Lozi povučen je s dnevnog reda zadarskog Gradskog vijeća jer obitelj nije dala suglasnost na predloženi sadržaj. Grad Zadar prethodno je porodici i suborcima obećao da će, umjesto srušene ploče s natpisom "ustaškom sinu", postaviti novu bez spornih obilježja, piše 057info.

Neslaganje oko sadržaja

Iako je dogovor bio postignut i odluka pripremljena za Gradsko vijeće, ona na kraju nije upućena na glasanje, a u međuvremenu je prošlo i obilježavanje Akcije Maslenica.

Čini se da je do zastoja došlo zbog neslaganja porodice i UHD Imotski Sokolovi oko teksta na ploči. Udruženje hrvatskih dragovoljaca 3. bojna 4. brigade ZNG - Imotski sokolovi uputila je 14. januara Zahtjev za postavljanje spomen-ploče, priloživši idejni izgled s predloženim natpisom.

"Obraćamo Vam se vezano za postignuti dogovor dana 29. novembra 2025. godine s gradonačelnikom Grada Zadra o postavljanju spomen-ploče poginulom hrvatskom borcu Domovinskog rata Rajku Lozi.

U skladu s navedenim dogovorom, predlaže se da se spomen-ploča postavi i otkrije povodom proslave Vojno redarstvene operacije ‘Maslenica’, čime bi se na dostojanstven način odala počast žrtvi hrvatskog branitelja te dodatno naglasila važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat", stoji u prijedlogu koji je potpisao predsjednik udruge Jakiša Bubalo.

Obitelj odbila prijedlog

Izgled predložene spomen-ploče nedavno je javnosti otkrio predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta.

Uz ime poginulog Loze, datum rođenja i pogibije te simbole IV. gardijske brigade i 3. imotske bojne, trebao je stajati natpis: "Slomljeno je krilo, al’ pamti se let, jedino Hrvatska, naš je zavjet svet!".

Iako se činilo da je postignut konsenzus, porodica je zahvalila na ponudi i odlučila prekinuti daljnje razgovore o tome. Bez njezine suglasnosti, ploča u takvom obliku neće biti postavljena.

Neizvjesna budućnost ploče

Jedina preostala opcija je da Grad Zadar postavi ploču u svoje ime, bez potpisa obitelji i postrojbe, kao što to inače čini kada komemorira poginule branitelje.

Podsjetimo, nakon što je prva ploča devastirana, nepoznati počinitelji samoinicijativno su postavili novu, također sa spornim natpisima o ustaštvu, NDH i pozdravu "Za dom spremni". Grad Zadar uklonio ju je istog dana i najavio postavljanje nove, no sada je nepoznato kada će se to dogoditi.

# SPOMEN-PLOČA
# HRVATSKA
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