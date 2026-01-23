Pad nadstrešnice u Novom Sadu: Sud naložio isplatu milionske odštete

Viši sud u Novom Sadu donio je presudu kojom je obavezao Akcionarsko društvo za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom "Infrastruktura željeznice Srbije" i Republiku Srbiju da porodici jednog od stradalih u padu nadstrešnice isplate ukupno 44 miliona dinara na ime nematerijalne štete. Presuda još nije pravosnažna, a protiv nje je dozvoljena žalba Apelacionom sudu.

Kako je saopćeno, sud je naložio da se članovima porodice stradalog solidarno isplati naknada za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica. Tužiocima K. M. i K. V. dosuđeno je po 12 miliona dinara, dok su tužioci K. M. i K. T. dobili po 10 miliona dinara. Isplata treba biti izvršena u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, objavljeno je na zvaničnoj stranici suda, prenosi RTS.

Druge presude

Istom presudom, tuženi su obavezani i da solidarno nadoknade troškove parničnog postupka tužiocima.

Protiv ove odluke dopuštena je žalba Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Viši sud u Novom Sadu je ranije donio i druge presude u vezi s istim slučajem, kojima je naloženo da se R. Z. i R. Z. na ime nematerijalne štete isplati ukupno 28 miliona dinara. Tužiocima B. P., I. R. i M. R. dosuđeno je ukupno 19,5 miliona dinara, dok je tužiocima Š. R. i Š. L. dosuđeno 9,5 miliona dinara.

U toku još tri postupka

Pored navedenih, pred sudovima su u toku još tri parnična postupka koji se odnose na pad nadstrešnice.

Podsjetimo, u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, koji se dogodio 1. novembra 2024. godine, život je izgubilo 16 osoba, dok je jedna osoba zadobila teške povrede.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 osoba, ali je Viši sud u Novom Sadu donio odluku da obustavi postupak protiv šest osoba, dok je optužnica potvrđena protiv sedam osoba.

Paralelno s tim postupkom, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi predistražni postupak u vezi s finansiranjem projekta rekonstrukcije stanice. Također, po odluci Vrhovnog javnog tužioca, preuzeta je i optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podignuta protiv tri okrivljene osobe zbog više krivičnih djela s koruptivnim elementima, za koja se sumnja da su dovela do pada nadstrešnice.

Tu optužnicu potvrdio je Viši sud u Beogradu.