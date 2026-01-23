Ibrahimović: Crna Gora Tursku vidi kao važnog i konstruktivnog partnera na Zapadnom Balkanu

Crna Gora vidi Tursku kao važnog i konstruktivnog partnera na Zapadnom Balkanu, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Dodao je da su dijalog i saradnja temelj stabilnosti regiona.

Ibrahimović je to rekao na sastanku ministara vanjskih poslova država Zapadnog Balkana i turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana, koji se održava u Istanbulu u okviru Balkanske mirovne platforme.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da su Ibrahimović i Fidan u odvojenom razgovoru istakli značaj Balkanske mirovne platforme i doprinosa Turske regionalnoj stabilnosti i bezbjednosti.

- Sastanak je bio prilika da se još jednom potvrdi značaj prijateljskih veza i konstruktivne saradnje Crne Gore i Turske - navodi se u saopštenju.

Na ministarskom sastanku razgovaralo se o jačanju regionalne stabilnosti kroz otvoreni politički dijalog, unapređenju međusobne saradnje i izgradnji povjerenja među državama regiona, kao i o definisanju zajedničkih projekata u oblastima od interesa.

Ibrahimović je istakao da značaj Balkanske mirovne platforme leži u njenoj sposobnosti da povezuje države regiona kroz inkluzivan dijalog i konkretne oblike saradnje.

- Inicijative koje promovišu mir, razumijevanje i partnerstvo od ključnog su značaja za region koji nosi složeno istorijsko nasljeđe- rekao je Ibrahimović.

On je dodao da Crna Gora pridaje poseban značaj regionalnoj saradnji i dobrim susjedskim odnosima, koji predstavljaju temelj njenog evropskog puta.

Evropski put

Ibrahimović je podsjetio da je Crna Gora tokom prošle godine zatvorila šest pregovaračkih poglavlja s Evropskom unijom, a da će uskoro zatvoriti još jedno poglavlje.

- Taj rezultat nije samo tehnički uspjeh, već i potvrda političke zrelosti i institucionalne kredibilnosti države - ocijenio je Ibrahimović.

- Crna Gora ostaje čvrsto posvećena cilju da 2028. godine postane naredna članica EU - kazao je ministar, dodajući da je uvjeren kako su regionalna stabilnost i saradnja nezamjenjivi preduslovi tog procesa.

Ibrahimović je naglasio spremnost Crne Gore da, u duhu solidarnosti, podijeli svoja iskustva s ostalim kandidatima za članstvo, kako bi cijeli region Zapadnog Balkana napredovao ka EU.

Važnost odnosa s Turskom

Ministar je posebno istakao važnost odnosa s Turskom, koji su duboko ukorijenjeni u historijskim vezama, kontaktima među ljudima, ekonomskoj saradnji i zajedničkoj odgovornosti za stabilnost Jugoistočne Evrope.

- Crna Gora prepoznaje Tursku kao konstruktivnog i uvaženog partnera u regionu Zapadnog Balkana - rekao je Ibrahimović.

On je ocijenio da Balkanska mirovna platforma pruža priliku da dijalog uvijek bude na prvom mjestu, te da će Crna Gora nastaviti djelovati kao konstruktivan, pouzdan i odgovoran partner, posvećen miru, saradnji, evropskim vrijednostima, snažnim odnosima s Turskom i izgradnji regiona obilježenog zajedničkim povjerenjem u budućnost.

Iz MVP-a navode da je Ibrahimović u Istanbulu razgovarao i s predsjednikom Turske, Redžepom Tajipom Erdoganom, što predstavlja dodatnu potvrdu snažnih odnosa dvije države.