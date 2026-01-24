Hrvatska policija do sada fotografisala 688 hiljada građana "trećih zemalja" na granicama

Od početka primjene evropskog Entry/Exit sistema (EES), 12. oktobra prošle godine, hrvatska granična policija je kreirala oko 688.689 ličnih dosjea građana trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor, prenosi Fena.

Granična kontrola

Uz spomenute novo kreirane dosjee, u istom razdoblju je 1.056.294 državljana trećih zemalja verificirano kroz EES tokom granične kontrole.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Feni je potvrđeno da policijski službenici granične policije, od početka postupne primjene i registracije državljana trećih zemalja u Entry/Exit sistem, koriste i mobilne uređaje koji služe za kreiranje ličnih dosjea i prikupljanje biometrijskih podataka putnika, a sve s ciljem ubrzanja graničnih kontrola i smanjenja zadržavanja putnika, posebno u periodima pojačanog saobraćaja.

- Mobilni uređaji raspoređeni su na sve granične prijelaze na kojima se obavlja registracija u Entry/Exit sistem, a nabavljeni su zajedno s ostalom opremom za registraciju putnika - kazali su iz MUP-a RH.

Nabavka je, kako ističu uglavnom finansirana iz fondova Evropske unije.

Prema pojašnjenju MUP-a, mobilni uređaji koriste se prvenstveno u situacijama povećanog intenziteta saobraćaja na graničnim prijelazima, kada policijski službenici biometrijske podatke prikupljaju dok putnici ostaju u vozilima u kolonama.

Na taj način, kako navode, omogućeno je da po dolasku na kontrolnu kućicu putnici ne moraju napuštati vozila, budući da se prikupljeni podaci automatski prenose i pohranjuju u desktop aplikaciji koja se koristi na graničnim prijelazima.

- Tokom redovnog odvijanja saobraćaja mobilni uređaji koriste se i za registraciju djece, nepokretnih i teško pokretnih putnika, kao i putnika u autobusima, čime se dodatno prilagođava granična procedura različitim kategorijama putnika - pojasnili su.

Iz MUP-a RH navode i da su svi policijski službenici granične policije, u okviru obuke za rad na Entry/Exit sistemu, prošli i poseban dio obuke koji se odnosi na korištenje mobilnih uređaja.

Naglasili su da mobilni uređaji ne zamjenjuju postojeće kamere i skenere na graničnim prijelazima, već se koriste kao dopuna postojećem sistemu kontrole, s ciljem efikasnije obrade putnika i rasterećenja graničnih kućica u vrijeme najvećih gužvi.

Entry/Exit sistem (EES) je tehnološki napredni, digitalni sistem kontrole vanjskih granica EU, čija je primjena počela 12. oktobra 2025. i planira se postepeno uvesti do 10. aprila 2026. godine. Sistem omogućava automatsko evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja (to jest onih koji nisu državljani EU ili država povezanih sa Šengen prostorom) koji putuju u EU na kratkoročni boravak (do 90 dana u periodu od 180 dana).

Strogi standardi

U praksi, EES zamjenjuje dosadašnje ručno pečatiranje pasoša automatskim zapisom podataka, uključujući biometrijske podatke putnika (fotografiju lica i otiske prstiju), koji se bilježe u digitalnu bazu podataka svaki put kada osoba ulazi ili izlazi iz Šengena. Pored osnovnih podataka iz pasoša, sistem također bilježi tačne podatke o mjestu i vremenu prelaska granice.

Podaci prikupljeni kroz EES čuvaju se pod strogim standardima zaštite privatnosti i u skladu s GDPR-om (Opća uredba o zaštiti podataka EU), uz jasno definirane svrhe obrade i rokove čuvanja podataka (tri godine od datuma kreiranja, odnosno tri godine i jedan dan od posljednjeg izlaska).

Za građane Bosne i Hercegovine EES ne ukida bezvizni režim koji BiH ima sa EU, što znači da građani i dalje mogu putovati bez vize u zemlje Šengena.

Prema zvaničnim saopćenjima, novi sistem bi trebao olakšati i ubrzati prelazak granice na duge staze, jer se prilikom ponovnih prelaza koristi već pohranjeni digitalni zapis, putnici neće ponovo prolaziti kompletno snimanje podataka ako su već evidentirani u sistemu.

Za Bosnu i Hercegovinu, pored same kontrole podataka pri prelasku granice prema Hrvatskoj i ostalim državama koje koriste EES, važno je naglasiti da EU i BiH već rade na jačanju saradnje o pitanju migracija i upravljanja granicama, uključujući sporazume koji omogućavaju operativnu saradnju s Agencijom Evropske granične i obalne straže (Frontex).

Ovi koraci su dio šireg angažmana BiH sa EU u kontekstu bezviznog režima, sigurnosnih standarda i regionalne saradnje u borbi protiv ilegalnih migracija i prekograničnog kriminala.