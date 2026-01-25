Vučić poručio Macutu: Ili će da rade ministri, ili idite vi u Skupštinu s inicijativom za njihovu smjenu, ili ću to učiniti ja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da su građani birali Vladu kako bi radila u njihovom interesu, te je zamolio premijera Đuru Macuta da uputi inicijativu Skupštini Srbije za smjenu ministara koji ne žele da rade.

Vučić je to rekao na tematskoj sjednici Vlade Srbije, kojoj prisustvuje na poziv premijera Đure Macuta, istakavši da svijet ide ka daljnjem fragmentiranju i sukobima. Naglasio je da se više ne radi o podjeli na Zapad i ostatak svijeta, već o ozbiljnoj fragmentaciji unutar samog Zapada, prenosi Telegraf.

– To je stalan i trajan proces – rekao je Vučić, dodajući da svijet u 2026. godini neće biti mirnije mjesto, već znatno problematičnije za život nego što je bio čak i 2025.

Kako je naveo, da bi se u takvim okolnostima osigurali i garantovali mir, sigurnost i bezbjednost građana, potreban je puni angažman svih državnih organa na onome što je utvrđeno kao najviši prioritet – očuvanje mira i stabilnosti zemlje.

– To znači potpuni angažman svih dijelova države, prije svega Vlade, predsjednika Republike i svih ostalih. Još jednom vas molim, gospodine Macut, kao što sam vas zamolio i prošli put, da saopćite ministrima da, ako žele biti dio Vlade u ovako teškim trenucima, nema odmora, nema tobožnjih vikenda koji nisu radni dani od četvrtka navečer do ponedjeljka ujutro, što, kao što znate i kako ste me sami obavijestili, primjenjuje većina ministara – oko 90 posto njih. Ili će da rade, ili idite vi u Skupštinu s inicijativom za njihovu smjenu, ili ću to učiniti ja. Garantujem vam da ću osigurati većinu za njihovu smjenu – poručio je Vučić.

Naglasio je da narod nije birao Vladu kako bi je gledao na egzotičnim destinacijama, već da radi u njegovom interesu.

– Narod može da ide na egzotične destinacije, imaju pravo na to. Zato su birali Vladu. Ali članovi Vlade na to nemaju pravo – rekao je Vučić.

Govoreći o međunarodnim prilikama, naveo je da nikada nije vidio lošiju atmosferu na mjestu gdje se okuplja cijeli svijet nego ove godine na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, ocijenivši da se svijet nalazi na prelomnoj tački.

– Mi moramo pronaći svoje mjesto u takvom svijetu, s najmanje rizika i s mnogo sigurnosti za naše građane – rekao je Vučić, zamolivši premijera Macuta da ministrima, državnim sekretarima, pomoćnicima ministara i svima ostalima poruči da nisu tu kako bi “prošao još jedan dan”, niti da se bave time ko je šta o kome rekao i kome će se kakav biznis namjestiti.

Istakao je da nema loše namjere, već naprotiv – najbolje.

– Ne moram vam govoriti koliko ljudi odavde volim i poštujem. I ne mjerim se s onima drugima kojima su vlastiti džepovi bili prioritet. Molim vas da se bavite strateškim poslovima i da ne spavate dok to ne riješimo – poručio je Vučić.