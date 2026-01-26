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KRŠENJE ZAKONA

Bh. državljanin pokušao ući u Hrvatsku s 56.000 eura, kažnjen s više od 13.000 eura

Tokom carinske kontrole nije prijavio iznos od 56.000 eura nadležnoj carinskoj službi

Bh. državljanin pokušao ući u Hrvatsku sa 56.000 eura. Carinska uprava Hrvatske

M. Až.

26.1.2026

Državljaninu Bosne i Hercegovine jučer je izdat prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o deviznom poslovanju, nakon što je pokušao nezakonito unijeti veću količinu gotovine na carinsko područje Evropske unije.

Kako je saopćeno iz Carinske uprave Hrvatske, on je u ličnom vozilu s njemačkim registarskim tablicama pokušao ući u Evropsku uniju preko graničnog prijelaza Županja – Most.

Tokom carinske kontrole nije prijavio iznos od 56.000 eura nadležnoj carinskoj službi, iako se gotovina nalazila u njegovoj torbici, čime je prekršio važeće propise.

Zbog počinjenog prekršaja, bh. državljaninu je izrečena novčana kazna u iznosu od 13.270 eura, naveli su iz Carinske uprave Hrvatske.

# HRVATSKA
# BIH
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