Bh. državljanin pokušao ući u Hrvatsku s 56.000 eura, kažnjen s više od 13.000 eura

Državljaninu Bosne i Hercegovine jučer je izdat prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o deviznom poslovanju, nakon što je pokušao nezakonito unijeti veću količinu gotovine na carinsko područje Evropske unije.

Kako je saopćeno iz Carinske uprave Hrvatske, on je u ličnom vozilu s njemačkim registarskim tablicama pokušao ući u Evropsku uniju preko graničnog prijelaza Županja – Most.

Tokom carinske kontrole nije prijavio iznos od 56.000 eura nadležnoj carinskoj službi, iako se gotovina nalazila u njegovoj torbici, čime je prekršio važeće propise.

Zbog počinjenog prekršaja, bh. državljaninu je izrečena novčana kazna u iznosu od 13.270 eura, naveli su iz Carinske uprave Hrvatske.