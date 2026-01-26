Crna Gora zatvorila novo poglavlje u pregovorima s EU

Crna Gora je u ponedjeljak na Međuvladinoj konferenciji u Briselu zatvorila pregovaračko poglavlje 32 – Finansijski nadzor, čime je ostvarila novi napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, zatvorivši ukupno 13 poglavlja.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je zatvaranje poglavlja značajno te ocijenila da je Crna Gora na dobrom putu da do kraja godine zatvori sva preostala poglavlja. Navela je da zemlja predstavlja pozitivan primjer u regionu.

Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je da je zatvaranje poglavlja 32 "fundamentalno" te da brzina napretka pokazuje da je proces proširenja EU i dalje živ. Dodao je da Crna Gora očekuje punopravno članstvo u Uniji.

Poglavlje 32 odnosi se na javnu unutrašnju finansijsku kontrolu, eksternu reviziju te transparentno i odgovorno upravljanje nacionalnim i sredstvima EU.

Crna Gora je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela 2008. godine, status kandidata dobila 2010., a pristupne pregovore s EU započela je u junu 2012. godine.