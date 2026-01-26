Video / Državljanin BiH snimljen na cesti u Srbiji kako juri brzinom većom od 200 kilometara na sat

Državljanin Bosne i Hercegovine star 43 godine snimljen je kako se kreće brzinom od 205,9 kilometara na sat na dionici brze ceste Loznica – Šabac, gdje je dozvoljena brzina 100 kilometara na sat, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je navedeno, upravljao je putničkim vozilom marke Audi A8, zbog čega je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je i videosnimak na kojem se vidi kako presretačko vozilo prati automobil bh. državljanina i dokumentuje višestruko prekoračenje dozvoljene brzine. Incident je zabilježen danas oko 15 sati.