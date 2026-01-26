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POLICIJA GA KAZNILA

Video / Državljanin BiH snimljen na cesti u Srbiji kako juri brzinom većom od 200 kilometara na sat

Zbog prekoračenja brzine isključen iz saobraćaja i protiv njega je podnesena prekršajna prijava

Vozio brzinom većom od 200 km na sat. mup.gov.rs

M. Až.

26.1.2026

Državljanin Bosne i Hercegovine star 43 godine snimljen je kako se kreće brzinom od 205,9 kilometara na sat na dionici brze ceste Loznica – Šabac, gdje je dozvoljena brzina 100 kilometara na sat, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je navedeno, upravljao je putničkim vozilom marke Audi A8, zbog čega je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je i videosnimak na kojem se vidi kako presretačko vozilo prati automobil bh. državljanina i dokumentuje višestruko prekoračenje dozvoljene brzine. Incident je zabilježen danas oko 15 sati.

U odvojenom slučaju, iz saobraćaja je isključen i državljanin Italije star 58 godina, koji se na području Sombora vozilom marke Audi Q8 kretao brzinom od 183,5 kilometara na sat na dionici državnog puta Subotica – Sombor, gdje je ograničenje brzine 80 kilometara na sat.

Osim toga, italijanski državljanin je u naselju Svetozar Miletić vozio brzinom od 145,7 kilometara na sat, iako je dozvoljeno ograničenje 50 kilometara na sat, te je preticao drugo vozilo preko neisprekidane uzdužne linije. I protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

# SRBIJA
# LOZNICA
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