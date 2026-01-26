Video / Stablo palo na parkirani automobil, vozilo u pokretu ga izbjeglo

U Splitu je tokom jakog nevremena palo stablo na jednu od saobraćajnica u centru grada.

U trenutku nesreće, jedno vozilo se kretalo tom dionicom, ali srećom, stablo nije palo na njega.

Nažalost, parkirani automobil pored ceste nije imao istu sreću, jer je stablo palo upravo na njega, pričinivši materijalnu štetu.

Kamera iz vozila koje je prolazilo snimila je trenutak pada stabla.