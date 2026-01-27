Ovacije u izraelskom parlamentu: Rama pohvalio Netanjahua i poručio da je Hamas tamničar Gaze

Premijer Albanije Edi Rama (Edi Rama) obratio se zastupnicima izraelskog parlamenta Kneseta (Knesset), gdje je u više navrata dočekan ovacijama prisutnih, uključujući i premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu). Tokom govora, Rama je pohvalio Netanjahua, opisujući ga kao jednog od najboljih govornika na svijetu. - Niko drugi u Evropi ne može se pohvaliti tako historijski čistim listom, bez ijednog Jevreja, nijednog, predanog nacistima. I niko bolje od Albanije ne može svjedočiti jednostavnoj istini, da biti musliman i biti antisemit nisu povezani vjerom u Boga, već Božjom najgnusnijom izdajom. I nema veće časti i velike odgovornosti nego svjedočiti ovoj istini ovdje u srcu Izraela, u trenutku kada je srceparajući rat u Gazi, kroz nepodnošljivu patnju nevinih porodica, i izraelskih i palestinskih, otvorio novi prozor mogućnosti za uspjeh mirovnih napora - rekao je Rama.

Govoreći o situaciji u Gazi, Rama je izjavio da svijet ne uspijeva prepoznati da je stvarni tamničar tog područja Hamas. - Njegova ideologija terora – prije svega protiv vlastitog naroda, a prema jevrejskoj naciji – da nijedan palestinski život nije vrijedan življenja dok se Država Izrael ne uništi. Stoga, dok se Hamas potpuno ne demontira, njegovih dva miliona zatvorenika nikada neće biti istinski slobodni i nijedan mir ne može trajati - naveo je. Rama se potom osvrnuo na historijske veze Albanaca i Jevreja, posebno tokom Drugog svjetskog rata.

- Postoji duboka historija koja povezuje naše narode – kulminirajuće poglavlje je, naravno, mračno vrijeme Holokausta. Ali naše zajedničko naslijeđe seže vijekovima. Bolje je umrijeti nego se odreći svog gosta. A budući da su Jevreji slučajno bili gosti Albanije kada je najstrašnija mašinerija smrti koju je čovječanstvo ikada stvorilo stigla do naše zemlje, za Albance – a prije svega za muslimanske Albance – izbor je bio okrutno jednostavan. Radije bismo umrli nego odustali od naših Jevreja - poručio je.