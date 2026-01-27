Skandal trese Crnu Goru: Zbog eksplicitnog snimka državni službenici podnijeli ostavke

Crnu Goru već više od mjesec dana potresa velika afera „eksplicitni snimci“, u čijem su središtu bivši državni službenici Dejan Vukšić i Mirjana Pajković, čiji su intimni sadržaji dospjeli u javnost i izazvali snažne političke i društvene potrese.

Nakon što su snimci postali viralni na društvenim mrežama, uslijedile su međusobne optužbe, krivične prijave, javna prepucavanja, ali i ozbiljne prijetnje – uključujući i one upućene sa fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Oboje su potom podnijeli ostavke na svoje funkcije.

Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i nekadašnji savjetnik predsjednika Milatovića, funkciju u ANB-u napustio je krajem prošle godine, nakon što je Pajković protiv njega podnijela krivične prijave. Pajković je, s druge strane, u petak podnijela ostavku na mjesto državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, nakon što su u javnosti procurili snimci sa eksplicitnim sadržajem.

Ostavke „iz ličnih razloga“

Zanimljivo je da su oboje svoje ostavke obrazložili gotovo identično – „ličnim razlozima“.

Vukšić je u zvaničnom saopćenju negirao bilo kakvu povezanost s pojavom spornih snimaka na internetu, tvrdeći da ih je prvi put vidio tek kada su se nezakonito počeli širiti društvenim mrežama. Optužio je Pajković da mu je u oktobru 2024. godine protivpravno otuđila mobilni telefon, koji je, kako navodi, kasnije zloupotrijebljen, čime mu je teško narušena privatnost.

Prema njegovim riječima, upravo iz tog događaja nastao je i sporni audio-snimak u kojem se čuje kako prijeti Pajković, a koji je navodno snimljen s fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore. Vukšić tvrdi da se radi o selektivno objavljenom snimku, izvađenom iz konteksta, te da se svjesno pokušava izvršiti „zamjena teza“, u kojoj se on, kao oštećeni, predstavlja kao počinilac krivičnog djela.

Prijetnje, ucjene i prijave

Vukšić navodi da je u martu 2025. godine s nepoznatog broja dobio poruke s tim audio-snimkom i jasnom prijetnjom, uz pokušaj ucjene da odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda. Smatra da je riječ o pokušaju nedozvoljenog uticaja na izbor sudije i da iza svega stoji Pajković, direktno ili posredno. Zbog toga je Upravi policije podnio krivične prijave zbog ucjene, krađe i zloupotrebe telefona.

Dodao je i da ga je Pajković kasnije kontaktirala, tražeći da joj „nešto završi“, što je on protumačio kao novi pokušaj ucjene i pokušaj da se njegov uticaj iskoristi za njenu kandidaturu za funkciju Ombudsmana.

Krajem decembra 2025. godine Pajković je, prema Vukšićevim tvrdnjama, podnijela krivičnu prijavu protiv njega, koristeći isti audio-snimak, ali stvarajući, kako navodi, lažan utisak da se radi o novijem događaju. U januaru 2026. godine Vukšić je policiji dostavio dodatne dokaze, podnio novu prijavu protiv Pajković zbog lažnog prijavljivanja i distribucije spornih snimaka te zatražio poligrafsko testiranje.

Najavio je i krivične prijave protiv osoba koje su ga, kako kaže, putem društvenih mreža vrijeđale, prijetile mu i pozivale na linč, kao i protiv jednog poslanika u Skupštini Crne Gore koji ga je javno označio kao „nasilnika“.

– Istina u ovom slučaju neće se utvrđivati na društvenim mrežama, već isključivo pred nadležnim institucijama – poručio je Vukšić.

Pajković: „Neovlaštena distribucija i prijetnje“

Mirjana Pajković je prije ostavke podnijela tri krivične prijave zbog neovlaštene distribucije eksplicitnog sadržaja – fotografija i snimaka na kojima se nalazi ona. U prijavama je navela sumnju da je Dejan Vukšić pokušao iskoristiti informacije do kojih je došao kao direktor ANB-a, te da joj je tim materijalima prijetio.

Na jednom od audio-snimaka koje je javno objavila čuje se kako joj Vukšić, navodno, prijeti da će „cijela Crna Gora vidjeti“ kompromitirajuće fotografije i snimke.

ANB se oglasila

Agencija za nacionalnu bezbjednost saopćila je da nema nikakve veze sa skandalom, navodeći da privatne prepiske, snimci i fotografije nisu predmet njenog interesovanja i da se ne mogu dovoditi u vezu s radom Agencije.

Za sada nije poznato da li će slučaj dobiti sudski epilog, jer se Tužilaštvo još nije zvanično oglasilo.

Teške kazne za „osvetničku pornografiju“

Prema Krivičnom zakoniku Crne Gore, zloupotreba tuđih snimaka, fotografija, audio-zapisa i seksualno eksplicitnog sadržaja može biti kažnjena zatvorom do pet godina, dok je za djela počinjena nad djecom zaprijećena kazna od dvije do deset godina zatvora.

Riječ je o krivičnom djelu poznatom kao „osvetnička pornografija“, koje je relativno nedavno uvedeno u crnogorsko zakonodavstvo.