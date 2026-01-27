Ko je Mirjana Pajković, bivša visoka državna službenica: Njene eksplicitne snimke potresle Vladu Crne Gore

Mirjana Pajković je bivša državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, gdje je bila na čelu Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Široj javnosti postala je poznata ne samo po institucionalnoj funkciji, već i po izraženoj prisutnosti na društvenim mrežama, gdje je često privlačila pažnju objavama koje su spajale politiku, lični stil i javni imidž.

Javni nastupi i imidž

Pajković je na Instagramu redovno dijelila svoje svakodnevne i formalne modne kombinacije, što je nerijetko izazivalo lavinu komentara i polemika u javnosti. U više navrata otvoreno je govorila o značaju izgleda u javnom prostoru, ističući da estetika i politika nisu nužno suprotstavljene kategorije.

– Ljepota ne mora da bude skromna. Naprotiv, ona treba da zrači, sija, pleni, osvaja energetski prostor, pa čak i na uštrb skromnosti – izjavila je Pajković, naglašavajući da se javne ličnosti ne trebaju povlačiti pred očekivanjima nametnute „nevidljivosti“.

Govoreći o odijevanju u formalnim i neformalnim prilikama, isticala je važnost konteksta, poručujući da se profesionalni dres-kod može uklopiti s elegancijom, ali da na mjestima zabave nema potrebe za pretjeranom strogošću.

– Poštovanje dres koda u formalnim prilikama zaista zna izgledati glamurozno. Kad su noćni izlasci u pitanju, odijelo treba ostaviti u ormaru. Nema potrebe da na pop-folk koncertu izgledamo kao inspektorke na zadatku – rekla je u intervjuu za Pobjedu.

„Naša pojava je naš izlog“

Posebnu pažnju izazvala je njena teza da je lični izgled sastavni dio odgovornosti javnih funkcija. Prema njenim riječima, oni koji obavljaju javni posao, bilo u politici, kulturi ili sportu, predstavljaju i zajednicu kojoj pripadaju.

– Naša pojava je naš izlog. Kada vidite osobu koja ne brine o sebi, svom radnom prostoru ili javnom nastupu, prvo što se zapitate jeste kako će takva osoba brinuti o drugima – isticala je Pajković, dodajući da javne funkcije nose i dodatne zahtjeve, uključujući stalnu izloženost kritikama i očekivanjima.

Afera koja je zasjenila karijeru

Uprkos vidljivoj javnoj prisutnosti i izgrađenom imidžu, Pajković je dospjela u središte velike afere nakon što su u javnost procurili eksplicitni snimci i fotografije na kojima se nalazi ona. Uslijedili su krivične prijave, međusobne optužbe sa bivšim direktorom ANB-a Dejanom Vukšićem, kao i snažni politički potresi.

Pajković je podnijela tri krivične prijave zbog neovlaštene distribucije intimnog sadržaja, tvrdeći da je žrtva prijetnji i ucjena. Nedugo potom podnijela je ostavku na funkciju državne sekretarke, koju je, kao i drugi akteri afere, obrazložila „ličnim razlozima“.

Između politike, javnog imidža i pravosuđa

Slučaj Mirjane Pajković otvorio je širu raspravu u crnogorskoj javnosti o granici između privatnog života i javne funkcije, ulozi društvenih mreža u političkoj karijeri, ali i o institucionalnoj zaštiti od tzv. „osvetničke pornografije“, koja je u Crnoj Gori krivično djelo kažnjivo zatvorskom kaznom.

Dok Pajković tvrdi da je žrtva neovlaštene distribucije i prijetnji, druga strana iznosi suprotne optužbe. Konačni epilog ove afere tek se očekuje, a njenu političku karijeru, barem za sada, u potpunosti je zasjenio sudar privatnog života, javnog imidža i pravosudnih institucija.