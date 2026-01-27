Nekada je Pajković bila u dobrim odnosima s osobom koju optužuje za distribuciju eksplicitnog snimka: "Omiljeni vladar mi je Vukšić"

Anketu je 30. maja 2022. godine objavio kanal „Čegović TV“, a pitanje je glasilo – Ko vam je omiljeni vladar Crne Gore? Većina ispitanika odgovarala je Petar Petrović Njegoš, koji je vladao Crnom Gorom od 1830. do 1851. godine.

Mirjana Pajković, bivša službenica Vlade Crne Gore čiji se eksplicitni snimak nedavno pojavio na društvenim mrežama, prije gotovo četiri godine učestvovala je u uličnoj anketi u kojoj je kao omiljenog vladara Crne Gore navela Dejana Vukšića, tada javnosti manje poznatog funkcionera, a kasnije direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, pa onda i savjetnika Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore.

Međutim, kada se pred kamerom pojavila Mirjana Pajković, uslijedio je neočekivan odgovor praćen nesvakidašnjim gestom. Skinula je sunčane naočale, pogledala direktno u kameru i rekla "Dejan Vukšić".

U tom trenutku Vukšić nije bio poznat u široj javnosti, ali je krajem prošle godine izbio veliki skandal nakon kojeg je on podnio ostavku, a potom i Pajković. Uslijedile su međusobne optužbe, krivične prijave, tvrdnje o ucjenama, pa čak i navodi o prijetnjama.

Pajković je krajem prošle godine podnijela tri krivične prijave protiv Vukšića, optužujući ga za neovlaštenu distribuciju eksplicitnih snimaka na kojima se ona nalazi. S druge strane, Vukšić je, prilikom podnošenja ostavke saopćio da mu je Pajković u oktobru 2024. godine otuđila mobilni telefon, koji je potom, kako tvrdi, zloupotrijebljen.