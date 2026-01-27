Kako je govorila Pajković prije eksplicitnog snimka: Nisam se rodila s diplomom i funkcijom, ali s ovim tijelom jesam

Nakon što se pojavio eksplicitni snimak Mirjane Pajković, donedavne direktorice u Direktoratu za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, ona je odlučila da podnese ostavku.

Za distribuciju je optužila Dejana Vukšića, donedavnog savjetnika predsjednika Crne Gore, protiv kojeg je podnijela nekoliko krivičnih prijava, a Vukšić je također objavio da je podnio nekoliko krivičnih prijava, zbog krađe telefona, uznemiravanja.

Pajković je na društvenim mrežama često objavljivala fotografije zbog kojih je bila u centru pažnje medija, a o tome je otvoreno ranije govorila za Pobjedu.