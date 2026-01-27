Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PODNIJELA OSTAVKU

Kako je govorila Pajković prije eksplicitnog snimka: Nisam se rodila s diplomom i funkcijom, ali s ovim tijelom jesam

No, ne treba gušiti svoju ženstvenost, prikrivati se niti zapostavljati svoje osobenosti radi uklapanja u društveno nametnute kalupe

Mirjana Pajković - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+4
S. S.

27.1.2026

Nakon što se pojavio eksplicitni snimak Mirjane Pajković, donedavne direktorice u Direktoratu za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, ona je odlučila da podnese ostavku.

Za distribuciju je optužila Dejana Vukšića, donedavnog savjetnika predsjednika Crne Gore, protiv kojeg je podnijela nekoliko krivičnih prijava, a Vukšić je također objavio da je podnio nekoliko krivičnih prijava, zbog krađe telefona, uznemiravanja.

Pajković je na društvenim mrežama često objavljivala fotografije zbog kojih je bila u centru pažnje medija, a o tome je otvoreno ranije govorila za Pobjedu.

– Dešavalo mi se da se moja pristupačnost, otvorenost, komunikativnost i odsustvo držanja distance pogrešno percipiraju. No, ne treba gušiti svoju ženstvenost, prikrivati se niti zapostavljati svoje osobenosti radi uklapanja u društveno nametnute kalupe. Ko god me poznaje privatno i poslovno, potvrdit će vam moj vrlo jasan stav, a to je da bih se odrekla bilo kojeg posla, funkcije ili pozicije koja bi od mene zahtijevala da se lišim svega onoga što sam u suštini ja. Nekad se i našalim pa kažem: nisam se rodila s diplomom i funkcijom, ali s ovim tijelom i umom jesam - rekla je ranije.

Poručila je da ljepota ne mora biti skromna.

– Naprotiv, ona treba da zrači, sija, plijeni, osvaja energetski prostor, pa čak i nauštrb skromnosti. Poštivanje dres-koda u formalnim prilikama zaista zna izgledati glamurozno. Obožavam takva svoja izdanja. Kada su u pitanju noćni provod i izlasci, odijelo treba ostaviti u ormaru. Nema potrebe da na nekom pop-folk koncertu izgledamo kao inspektorke na zadatku. Na mjestima koja služe za zabavu, treba se prepustiti upravo tome – jasna je bila Mirjana Pavković.

# CRNA GORA
# MIRJANA PAJKOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.