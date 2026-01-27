Kako je govorila Pajković prije eksplicitnog snimka: Nisam se rodila s diplomom i funkcijom, ali s ovim tijelom jesam

Nakon što se pojavio eksplicitni snimak Mirjane Pajković, donedavne direktorice u Direktoratu za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, ona je odlučila da podnese ostavku.
Za distribuciju je optužila Dejana Vukšića, donedavnog savjetnika predsjednika Crne Gore, protiv kojeg je podnijela nekoliko krivičnih prijava, a Vukšić je također objavio da je podnio nekoliko krivičnih prijava, zbog krađe telefona, uznemiravanja.
Pajković je na društvenim mrežama često objavljivala fotografije zbog kojih je bila u centru pažnje medija, a o tome je otvoreno ranije govorila za Pobjedu.
– Dešavalo mi se da se moja pristupačnost, otvorenost, komunikativnost i odsustvo držanja distance pogrešno percipiraju. No, ne treba gušiti svoju ženstvenost, prikrivati se niti zapostavljati svoje osobenosti radi uklapanja u društveno nametnute kalupe. Ko god me poznaje privatno i poslovno, potvrdit će vam moj vrlo jasan stav, a to je da bih se odrekla bilo kojeg posla, funkcije ili pozicije koja bi od mene zahtijevala da se lišim svega onoga što sam u suštini ja. Nekad se i našalim pa kažem: nisam se rodila s diplomom i funkcijom, ali s ovim tijelom i umom jesam - rekla je ranije.
Poručila je da ljepota ne mora biti skromna.
– Naprotiv, ona treba da zrači, sija, plijeni, osvaja energetski prostor, pa čak i nauštrb skromnosti. Poštivanje dres-koda u formalnim prilikama zaista zna izgledati glamurozno. Obožavam takva svoja izdanja. Kada su u pitanju noćni provod i izlasci, odijelo treba ostaviti u ormaru. Nema potrebe da na nekom pop-folk koncertu izgledamo kao inspektorke na zadatku. Na mjestima koja služe za zabavu, treba se prepustiti upravo tome – jasna je bila Mirjana Pavković.