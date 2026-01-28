NAKON PONOVNOG POKRETANJA

U Srbiji započela prodaja eurodizela iz Rafinerije Pančevo

Kao što smo obećali, na postajama širom Srbije su dostupne prve količine eurodizela, objavila je Đedović Handanović

28.1.2026

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je na benzinskim postajama diljem te zemlje moguće kupiti prve količine eurodizela proizvedenog u Rafineriji Pančevo, nakon ponovnog pokretanja prerade sirove nafte.

- Kao što smo obećali, na postajama širom Srbije su dostupne prve količine eurodizela proizvedenog u Rafineriji Pančevo nakon ponovnog pokretanja proizvodnje - objavila je Đedović Handanović na svom Instagram profilu.

Naglasila je kako je ponosna što građani gotovo 100 dana nisu osjetili posljedice sankcija uvedenih Naftnoj industriji Srbije (NIS) te da opskrba gorivom ni u jednom trenutku nije bila prekinuta.

Isporuka sirove nafte Rafineriji Pančevo započela je 13. siječnja putem Jadranskog naftovoda, gotovo 100 dana nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasničkog udjela u toj kompaniji.

Prva isporuka iznosila je 85.000 tona sirove nafte, a rafinerija u Pančevu je, u skladu s planom, u utorak započela isporuku prvih količina dizela benzinskim postajama.

Đedović Handanović je prije dva tjedna izjavila da se očekuje i isporuka dodatnih 35.000 do 45.000 tona nafte, što bi, uz oko 120.000 tona domaće sirove nafte, trebalo omogućiti Rafineriji Pančevo nastavak rada u duljem razdoblju, i nakon 23. siječnja.

