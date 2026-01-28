U Srbiji započela prodaja eurodizela iz Rafinerije Pančevo

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je na benzinskim postajama diljem te zemlje moguće kupiti prve količine eurodizela proizvedenog u Rafineriji Pančevo, nakon ponovnog pokretanja prerade sirove nafte.

- Kao što smo obećali, na postajama širom Srbije su dostupne prve količine eurodizela proizvedenog u Rafineriji Pančevo nakon ponovnog pokretanja proizvodnje - objavila je Đedović Handanović na svom Instagram profilu.

Naglasila je kako je ponosna što građani gotovo 100 dana nisu osjetili posljedice sankcija uvedenih Naftnoj industriji Srbije (NIS) te da opskrba gorivom ni u jednom trenutku nije bila prekinuta.