Milatović pisao Marti Kos: Riješite probleme prijevoznika sa Zapadnog Balkana

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo komesarki za proširenje Evropske unije Marti Kos, u kojem je ukazao na probleme sa kojima se suočavaju profesionalni prevoznici tereta zbog primjene ETIAS Uredbe i šengenskog sistema ulaska/izlaska (EES).

U pismu je naglasio potrebu pronalaženja pragmatičnih rješenja unutar postojećeg šengenskog okvira, imajući u vidu blokade graničnih prelaza i Luke Bar u Crnoj Gori.

- Predsjednik je upoznao komesarku Kos sa činjenicom da su profesionalni prevoznici tereta izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog praktične primjene EES sistema, posebno u dijelu koji se odnosi na ograničenje boravka od 90 dana u okviru perioda od 180 dana. Takođe je ukazao na to da se u Crnoj Gori već nekoliko dana održavaju blokade graničnih prelaza i Luke Bar, koje organizuju prevoznici tereta, sa ciljem postizanja adekvatnog i održivog rješenja ovog pitanja - kaže se u saopštenju.