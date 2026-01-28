Milatović pisao Marti Kos: Riješite probleme prijevoznika sa Zapadnog Balkana

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo komesarki za proširenje Evropske unije Marti Kos, u kojem je ukazao na probleme sa kojima se suočavaju profesionalni prevoznici tereta zbog primjene ETIAS Uredbe i šengenskog sistema ulaska/izlaska (EES).
U pismu je naglasio potrebu pronalaženja pragmatičnih rješenja unutar postojećeg šengenskog okvira, imajući u vidu blokade graničnih prelaza i Luke Bar u Crnoj Gori.
- Predsjednik je upoznao komesarku Kos sa činjenicom da su profesionalni prevoznici tereta izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog praktične primjene EES sistema, posebno u dijelu koji se odnosi na ograničenje boravka od 90 dana u okviru perioda od 180 dana. Takođe je ukazao na to da se u Crnoj Gori već nekoliko dana održavaju blokade graničnih prelaza i Luke Bar, koje organizuju prevoznici tereta, sa ciljem postizanja adekvatnog i održivog rješenja ovog pitanja - kaže se u saopštenju.
Milatović je istakao da Crna Gora, kao predvodnik u procesu proširenja i država snažno posvećena članstvu u Evropskoj uniji, u potpunosti podržava šengenske standarde, kao i značaj bezbjednog i efikasnog upravljanja vanjskim granicama Evropske unije.
- Istovremeno je ukazao na konkretne izazove sa kojima se suočavaju profesionalni prevoznici tereta iz Crne Gore, imajući u vidu prirodu njihove djelatnosti koja podrazumijeva česta prekogranična kretanja, što može dovesti do ozbiljnih ograničenja u praksi. Predsjednik je naglasio da je odgovornost institucija da obezbijede da se specifične, svakodnevne operativne potrebe crnogorskih prevoznika tereta adekvatno uzmu u obzir prilikom primjene važećih pravila - navodi se.
U tom kontekstu, Milatović je iskazao spremnost da nastavi konstruktivan dijalog sa Evropskom komisijom i državama članicama, u cilju definisanja praktičnih aranžmana koji bi bili u skladu sa šengenskom pravnom tekovinom, a istovremeno pravični prema svim zainteresovanim stranama.