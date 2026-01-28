Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin osuđeni na po 10 godina zatvora

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na 10 godina, saopštila je predsjednica vijeća Višeg suda u Podgorici sudija Vesna Kovačević. Medenicin sin, Miloš Medenica, osuđen je također na 10 godina.

Specijalni tužioci Jovan Vukotić i Vukas Radonjić prilikom iznošenja završnih riječi tražili da se Miloš i Vesna Medenica kazne na po dvadeset godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 eura čime bi se, kako su kazali, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji da se bavljenje kriminalom ne isplati.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) smatra da su sprovedeni dokazi “nedvosmisleno ukazuju” da je kriminalna organizacija Miloša Medenice imala uticaj na sudsku vlast i druge važne društvene činioce, što se, kako navode, zaključuje iz SKY dokaza, mjera tajnog nadzora, telefonskih komunikacija bivše šefice pravosuđa, iskaza svjedoka ali i zapisnikom o pretresu kuće Vesne Medenice, prenose crnogorske Vijesti.

Advokati odbrane zatražili su oslobađajuću presudu za optužene. Vesna Medenica je tokom iznošenja završne riječi rekla da je za Crnu Goru spremna i život dati, ali obraz “nikad i nikome”.

Osim Vesne i Miloša Medenice, optuženi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma “Kopad kompani” iz Nikšića.

Specijalno državno tužilaštvo ih tereti za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.