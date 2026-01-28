Pajković nakon eksplicitnog snimka: Na Instagramu sam dobila više od 30.000 poruka, podržali su me navijači

Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore, govorila je nakon što su u javnosti objavljeni njeni eksplicitni snimci.
- U ženstvenosti, seksipilu i seksualnosti ne vidim ništa sporno. Žene treba da budu ponosne na svoje tijelo. Ne treba da rade ništa što ne žele i da budu prisiljene. Intimni odnosi su prostor gdje je dozvoljeno da izrazimo svoju kreativnost. Ako je nešto stvar volje i pristanka i ne prelazi granice zakona, ne vidim problem. Kada je riječ o povjerenju, priznajem da sam ga dala nekome ko ga nije zaslužio. Da li ću prestati da volim? Ne. Da živim? Ne. Ali moram biti obazriva - rekla je Pajković tokom TV gostovanja.
Ističe da je posebno iznenadila podrška koju je dobila od navijača.
- Među običnim ljudima često postoji više svijesti i etike nego kod onih od kojih to očekujete. Bila sam u lošem trenutku, žene su me podržavale, a onda mi je stigla poruka: ‘Ne brini se, budi jaka, imaš punu podršku od grupe navijača te i te.’ To me je baš nasmijalo. Oni su osudili muškarca koji je snimke dijelio. Okrenuli su priču – nije sramota to što ja radim, nego to što neko dijeli - navela je Pajković.
Dodala je i da joj je drago što je jedan crnogorski influenser javno poručio: „Momci, ne dijelite snimke, ne uzimajte nam obraz.“
Pajković kaže da su snimci masovno distribuirani ljudima koji je uopšte ne poznaju.
- Te snimke dobijaju ljudi koji to ne žele, koji mene ne poznaju i koje to ne zanima. Sami su uznemireni kako neko ima njihov broj. Ono što je simptomatično jeste da se to dešava baš u trenutku kada javno govorim o nasilju moćnika nada mnom i kada pravnim putem pokušavam da se izborim za svoja prava - kazala je.
Navodi i da su snimci stizali članovima njene porodice, saradnicima i bliskim ljudima, te da je cilj svega njen napad i diskreditacija.
- Jedini cilj je degradiranje mene i moje funkcije, kao i moje stručnosti - poručila je.
Govoreći o fenomenu osvetničke pornografije, upozorila je da ljudi često nisu svjesni da i sami krše zakon širenjem takvog sadržaja.
- Izostaje svijest i empatija. Ljudi postaju saučesnici. U periodu od pet dana stiglo mi je preko 30.000 poruka na Instagramu. Imala sam više od tri miliona ulazaka dnevno, što govori o razmjerama distribucije - rekla je Pajković.
Na pitanje ko stoji iza objavljivanja snimaka, kaže da ne može ništa tvrditi, ali da ima ozbiljne sumnje.
- Imala sam čovjeka koji mi je time prijetio. Riječ je o veoma moćnom čovjeku koji je bio na izvoru informacija i predstavljao bezbjednosnu instituciju. Da li je mojoj krivičnoj prijavi prethodilo dodatno rasplamsavanje svega toga – ne mogu znati. Vjerujem i da je razlog velike distribucije to što sam javna ličnost - zaključila je.
S druge strane, Vukšić je u saopćenju odbacio sve optužbe, navodeći da je eksplicitne snimke prvi put vidio tek kada su se počele širiti društvenim mrežama. Ponovio je tvrdnju da mu je Pajković u oktobru 2024. uzela mobilni telefon, te da je tada nastala sporna audiosnimka na kojoj se čuju prijetnje.