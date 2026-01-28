Pajković nakon eksplicitnog snimka: Na Instagramu sam dobila više od 30.000 poruka, podržali su me navijači

Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore, govorila je nakon što su u javnosti objavljeni njeni eksplicitni snimci. - U ženstvenosti, seksipilu i seksualnosti ne vidim ništa sporno. Žene treba da budu ponosne na svoje tijelo. Ne treba da rade ništa što ne žele i da budu prisiljene. Intimni odnosi su prostor gdje je dozvoljeno da izrazimo svoju kreativnost. Ako je nešto stvar volje i pristanka i ne prelazi granice zakona, ne vidim problem. Kada je riječ o povjerenju, priznajem da sam ga dala nekome ko ga nije zaslužio. Da li ću prestati da volim? Ne. Da živim? Ne. Ali moram biti obazriva - rekla je Pajković tokom TV gostovanja.

Ističe da je posebno iznenadila podrška koju je dobila od navijača. - Među običnim ljudima često postoji više svijesti i etike nego kod onih od kojih to očekujete. Bila sam u lošem trenutku, žene su me podržavale, a onda mi je stigla poruka: ‘Ne brini se, budi jaka, imaš punu podršku od grupe navijača te i te.’ To me je baš nasmijalo. Oni su osudili muškarca koji je snimke dijelio. Okrenuli su priču – nije sramota to što ja radim, nego to što neko dijeli - navela je Pajković. Dodala je i da joj je drago što je jedan crnogorski influenser javno poručio: „Momci, ne dijelite snimke, ne uzimajte nam obraz.“ Pajković kaže da su snimci masovno distribuirani ljudima koji je uopšte ne poznaju.