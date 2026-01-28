Plenković potvrdio: Hrvatska neće pristupiti Trampovom Odboru za mir

Premijer Hrvatske Andrej Plenković otkrio je da su odbili da se pridruže Odboru za mir koji je osnovao američki predsjednik Donald Tramp.

- S obzirom da je Milanović prošle sedmice nešto komunicirao da se trebamo čuti, čuli smo se kratko u vezi Odbora za mir i povelje. Moram reći da je stav vlade da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Saopćili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati - rekao je Plenković.

Odbacio je tvrdnje Milanovića da Vlada Hrvatske svoj stav pokriva Milanovićem te kazao da je stav donesen nakon analiza i konsultacija.

Poručio je da mu ne treba asistent da bi zauzeo politički stav.