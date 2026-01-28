U Prištini ubijen političar iz stranke Haradinaja: Bio odbornik, pokušao ući u Skupštinu Kosova

U naselju Veternik u Prištini pronađena mrtva jedna osoba. Kako je navedeno, riječ je o kandidatu Alijanse za budućnost Kosova (ABK) za zastupnika. Potvrđeno je da je preminuli Hekuran Hodža.

Na izborima održanim 28. decembra na Kosovu, Hodža se kandidirao za zastupničko mjesto u Skupštini Kosova, piše Botasot.

Hodža je bio član stranke Alijansa za budućnost Kosova i već četiri godine obavljao je funkciju odbornika u Skupštini općine Đakovica.