U Prištini ubijen političar iz stranke Haradinaja: Bio odbornik, pokušao ući u Skupštinu Kosova

U naselju Veternik u Prištini pronađena mrtva jedna osoba. Kako je navedeno, riječ je o kandidatu Alijanse za budućnost Kosova (ABK) za zastupnika. Potvrđeno je da je preminuli Hekuran Hodža.
Na izborima održanim 28. decembra na Kosovu, Hodža se kandidirao za zastupničko mjesto u Skupštini Kosova, piše Botasot.
Hodža je bio član stranke Alijansa za budućnost Kosova i već četiri godine obavljao je funkciju odbornika u Skupštini općine Đakovica.
Rođen u Đakovici, Hodža je u tom gradu odrastao i školovao se. Potjecao je iz porodice poznate po društvenom i historijskom angažmanu, a porodična povezanost s Isom Boljetincem često se isticala kao dio njegovog porodičnog naslijeđa.
U okviru predizborne kampanje, kandidat je predstavio prioritete koji su obuhvatali pitanja mladih, ekonomski razvoj i turizam, socijalnu zaštitu, kao i sport i kulturu. Prema njegovim riječima, budući politički angažman bio bi usmjeren na zastupanje interesa građana i jačanje uloge Skupštine u tim oblastima.
Hekuran Hodža kandidirao se pod sloganom svog političkog subjekta, uz podršku predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, s ciljem da zadobije povjerenje birača na parlamentarnim izborima.