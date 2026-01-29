Crnogorski prijevoznici prekinuli blokade granica za teretni saobaćaj

Udruženje prijevoznika odlučilo je prekinuti blokade granica za teretni saobraćaj nakon pregovora s Vladom Crne Gore, javlja Anadolu.

Tokom pregovora postignut je dogovor da se transportnim kompanijama PDV vraća u zakonskom roku te da se napravi prijedlog beneficiranog radnog staža za vozače. Vlada Crne Gore i Udruženje prijevoznika također su dogovorili da o višem povratu akciza i novom sistemu ulaska u šengensku zonu razgovaraju s evropskim partnerima kao i da produže radno vrijeme graničnih inspekcija.

- Vezano za beneficirani radni staž naših vozača, dobili smo uvjerenje ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja da će predlog dati Vladi na glasanje i nadamo se da će Vlada to usvojiti. O povratu akcize nismo ništa riješili, ali smo dobili uvjeravanja. Od naših evropskih partnera zavisi da li će povrati biti veći i da će to biti, uz odredbu ETIAS, biti glavne teme sastanka s evropskim izaslanicima u februaru", istakao je predstavnik Udruženja međunarodnih prijevoznika tereta Crne Gore Đorđije Lješnjak.

Dodao je da je dogovoreno da se radno vrijeme fitosanitarnih i veterinarskih inspektora na većim graničnim prelazima produži od sedam do 20 časova, dok će subotom raditi od osam do 14 časova.

Lješnjak je poručio da se nadaju da će ove stavke biti usvojene, jer su uvijek spremni za blokade, uz još, kako je rekao oštrije mjere, objavio je portal CDM.

Udruženje međunarodnih prijevoznika tereta Crne Gore blokiralo je teretni saobraćaj na granicama u ponedjeljak u 12 sati, zahtijevajući hitnu reakciju nadležnih na dugogodišnje probleme sa kojima se suočava sektor drumskog transporta. Bio je to dio šire akcije prijevoznika u zemljama Zapadnog Balkana koji su blokirali granične prelaze u BiH, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.