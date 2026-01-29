PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić: U roku mjesec-dva odluka o obaveznom 75-dnevnom služenju vojnog roka

U narednih mjesec ili dva ćemo tu odluku donijeti i ići pred Narodnu skupštinu Srbije, rekao je

Anadolija

29.1.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da će u roku od mjesec ili dva biti donijeta odluka o obaveznom služenju vojnog roka u Srbiji, javlja Anadolu.

- Razgovarali smo o vojnom roku, o tih 75 dana. Uskoro ćemo donositi odluke. Pitanje je hoće li se od decembra krenuti sa zvaničnim služenjem ili od marta, ali ćemo svakako u narednih mjesec ili dva tu odluku donijeti i ići pred Narodnu skupštinu Srbije - izjavio je Vučić, dodavši kako od septembra ili oktobra kreće evidentiranje vojnih obveznika.

O tome da li će služenje vojnog roka početi u decembru ili martu naredne godine, Vučić je kazao da to zavisi od priprema, nakon što je načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović iznio rezultate analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti vojske za 2025. godinu.

- Moramo da spremimo sve objekte, moramo da spremimo dovoljno svega, dakle puške, čizme, regrutne centre, evidencione centre. Moramo ambulante da unaprijedimo, da ih obnovimo, uredimo drugačije, tako da to su za nas važna pitanja i hoćemo da spremni dočekamo da ti mladi ljudi tih dva i po mjeseca provedu u najboljim uslovima, da im to ostane u najboljoj uspomeni, da steknu odgovornost, steknu ozbiljnost - kazao je Vučić.

Krajem 2010. godine Vlada Srbije donijela je odluku o obustavi služenja vojnog roka koja je stupila na snagu 1. januara 2011. godine.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
