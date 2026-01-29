Mirjana Pajković nakon afere završila u svjetskim medijima: New York post bruji o skandalu

Seksualni skandal u Crnoj Gori, čiji su glavni akteri Mirjana Pajković, donedavna funkcionerka Ministarstva za ljudska i manjinska prava, i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, privukao je pažnju svjetskih medija. O aferi su izvještavali ugledni strani listovi, među kojima su američki New York Post i austrijski Heute.

Američki New York Post objavio je opširan tekst o aferi koja danima potresa Crnu Goru i region. Prema dostupnim podacima, članak je u kratkom roku postao jedan od najčitanijih na portalu, s više od 65.000 pregleda i velikim brojem komentara čitalaca.

U tekstu se, osim međusobnih optužbi glavnih aktera, navodi da bi skandal mogao imati ozbiljne političke posljedice i dodatno uzdrmati Vladu Crne Gore. Austrijski Heute također je prenio vijest, fokusirajući se na ostavke i političke potrese na Balkanu, dok je o slučaju izvještavao i albanski portal Telegrafi, što potvrđuje da je afera odavno izašla iz lokalnih okvira.

Posebnu pažnju izazvao je jedan od komentara na portalu New York Posta, u kojem je navedeno: "Ne treba ti CV, zlato. Tvoja produktivnost ispisana je po cijeloj tebi." Ovakve reakcije dodatno su potaknule rasprave o granicama privatnosti i etici u izvještavanju o javnim ličnostima u digitalnom dobu.

Nakon što su snimci dospjeli u javnost, Pajković je u prvom intervjuu za podgorički list Dan poručila: "Ono što je nekome trač, drugome može biti najteži trenutak u životu." Istakla je da želi pružiti podršku ženama i djevojkama koje se suočavaju sa sličnim situacijama, naglašavajući da joj snagu daju majčinstvo i profesionalni život.

- Nijednog trenutka nisam pomišljala da sebi naudim. Vrijednost života vidim u mnogim stvarima, prije svega u tome što sam majka i što imam profesionalni život. Nisam htjela odustati. Sve kroz šta sam prošla predstavlja veliku traumu i ovom prilikom želim pružiti podršku svim ženama i djevojkama koje prolaze kroz isto ili slično - poručila je Pajković.