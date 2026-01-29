Crna Gora pozvala na razgovor ambasadora Srbije zbog objave na zvaničnom nalogu vlade

Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić pozvan je na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore povodom objave na zvaničnom nalogu Vlade Srbije, objavio je u četvrtak podgorički dnevnik Pobjeda, pozivajući se na diplomatske izvore.

Prema navodima lista, povod za poziv je objava na nalogu "Serbia in English", koji vodi Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije, a koja se odnosi na jezičku politiku Crne Gore.

U objavi na društvenoj mreži X, uz video sa ilustracijom lika Homera Simpsona, navodi se da Crna Gora ne priznaje srpski jezik kojim, prema tvrdnjama iz objave, govori 43 odsto građana, te da je riječ o "jeziku većine prema posljednjem popisu". U poruci se dodaje: "Poštovanje prava većinskog jezika je takođe EU vrijednost, zar ne?", uz osvrt na informaciju o zatvaranju 13. pregovaračkog poglavlja Crne Gore sa Evropskom unijom.

Crnogorska strana ovu objavu tumači kao neprimjereno miješanje u unutrašnja pitanja države, naročito zbog činjenice da dolazi sa zvaničnog komunikacionog kanala Vlade Srbije, navodi Pobjeda, prenosi Tanjug.

List podsjeća da je ambasador Rodić u prethodnom periodu izbjegavao javne komentare o unutrašnjim političkim i institucionalnim pitanjima u Crnoj Gori, te da se tokom razgovora u Ministarstvu vanjskih poslova očekuje da od njega bude zatraženo pojašnjenje u vezi sa stavovima iznesenim u spornoj objavi.