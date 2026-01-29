Lančana reakcija: Majka udarila sina, prolaznik nju, suprug prolaznika

U Kaštel Novom došlo je do nesvakidašnjeg incidenta u kojem je majka ošamarila svog osmogodišnjeg sina, nakon čega je prolaznik koji je stao u obranu djeteta udario majku, da bi na kraju suprug napao prolaznika kako bi zaštitio svoju ženu. Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je sve troje sudionika, ocijenivši prekršaj neznatnim, prenosi kaštelanski Portal.hr.

Sve je počelo zbog krađe bicikla

Incident se zbio u junu 2024. godine u Vodovodnoj ulici. Tog dana, 36-godišnja ukrajinska državljanka pozvana je sa sinom na razgovor kod školske pedagoginje. Razlog je bio što je dječak dan ranije uzeo bicikl drugog učenika, provozao ga i ostavio na drugoj lokaciji, nakon čega je bicikl nestao.

Nakon izlaska iz škole, majka je nekoliko puta otvorenim dlanom udarila sina po licu, pri čemu dječak nije zadobio nikakve ozljede.

Lančana reakcija

Događaj je primijetio 40-godišnji prolaznik iz Kaštela. Prišao je majci i, govoreći joj da ne smije tući dijete, više puta je ošamario.

U tom trenutku automobilom je naišao 35-godišnji suprug napadnute žene. Vidjevši da nepoznati muškarac udara njegovu suprugu, izašao je iz vozila i fizički ga napao, zadajući mu udarac šakom u glavu i nogom u tijelo. Nakon kratkog sukoba, svi su se razišli.

Sud sve oslobodio zbog neznatnog prekršaja

Policijska postaja Kaštela podnijela je optužni prijedlog protiv sve troje. Žena je bila optužena za nasilje u porodici i remećenje javnog reda i mira, dok su dvojica muškaraca bila terćena za remećenje javnog reda i mira.

Međutim, sud ih je sve oslobodio. U presudi je primijenjen članak 24.a Prekršajnog zakona, koji dopušta oslobađanje okrivljenika ako je stupanj ugrožavanja javnog poretka neznatan.

U obrazloženju stoji da su "okrivljenici inače uredni građani" te da je incident bio "situacijskog karaktera". Sud je zaključio da je odgovornost "objektivno neznatna" te da daljnje vođenje postupka "gubi svoju svrhovitost".

Nitko od sudionika ranije nije bio prekršajno kažnjavan, a presuda još nije pravomoćna.