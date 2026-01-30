Uhapšeno 16 osoba: Krijumčarili migrante preko Srbije prema EU

Istraga koju je vodila Bugarska, provedena u bliskoj saradnji s grčkom policijom i uz podršku Europola, dovela je do razbijanja organizirane kriminalne mreže uključene u krijumčarenje migranata iz Turske preko Bugarske kroz Srbiju ili Rumuniju prema zemljama zapadne Evrope.

Istraga je provedena u okviru regionalne Operativne radne grupe osnovane za borbu protiv mreža krijumčarenja migranata koje koriste Bugarsku kao tranzitnu zemlju.

Na dan akcije uhapšeno je 16 osoba i izvršen je pretres šest lokacija. Zaplijenjeni su mobilni uređaji, dokumenti, među kojima su i dokumenti o registraciji vozila.

Sjedište u Sofiji

Mreža za krijumčarenje migranata djelovala je po piramidalnoj strukturi, a članovi su imali različite uloge. Osnovna grupa, sa sjedištem u Sofiji, sastojala se prvenstveno od bugarskih i sirijskih državljana.

Njihova glavna uloga bila je organiziranje tranzita preko Bugarske, uz održavanje bliske saradnje s drugim kriminalnim mrežama sa sjedištem u susjednim zemljama. Na primjer, plaćanje za usluge krijumčarenja bilo je već dogovoreno prije polaska. Migranti su morali uplatiti depozit u Turskoj, odakle su odlazili.

Nakon što bi regrutovali migrante u Turskoj, članovi kriminalne mreže su ih krijumčarili preko južne bugarske zelene granice, usmjeravajući ih do unaprijed određenih lokacija. Odatle bi ih vozači prevozili do Sofije koristeći razna vozila, uključujući automobile i autobuse.

Migranti u sigurnim kućama

Migranti su privremeno smješteni u sigurnim kućama u Sofiji i okolini prije nego što bi bili premješteni prema bugarsko-srpskoj ili bugarsko-rumunskoj granici. U nekim slučajevima, migranti su prevezeni direktno u pogranična područja bez privremenog smještaja.

Krijumčarenje migranata i dalje predstavlja ključnu kriminalnu prijetnju u EU, što zahtijeva koordinirano djelovanje u cijelom kriminalnom lancu - od regrutacije i tranzita do finansijskih tokova koji ga podržavaju.

Europol podržava istrage putem pristupa zasnovanog na podacima, poboljšavajući slučajeve koje pružaju nacionalne vlasti operativnom analizom i stručnošću. Europol također olakšava razmjenu informacija i koordinira zajedničke operacije za razbijanje kriminalnih mreža.