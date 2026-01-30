Nakon Crne Gore: I prijevoznici iz Srbije prekidaju blokadu

Prijevoznici iz Srbije odlučili su prekinuti blokade na svim teretnim terminalima

Blokade granica. Anadolija

M. Až.

30.1.2026

Prijevoznici iz Srbije odlučili su prekinuti blokade na svim teretnim terminalima, potvrđeno je za RTS, nakon što je Evropska komisija predstavila novu viznu strategiju koja uključuje prijedlog za rješavanje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru.

Protest prijevoznika teretnih vozila i blokade graničnih prijelaza započeli su prije pet dana, a u tom periodu bili su blokirani teretni terminali na ukupno 22 izlaza i 19 ulaza u zemlju. Kao glavni razlog blokada navedeno je pooštravanje procedura za ulazak u Šengenski prostor.

Prijevoznici iz Sjeverne Makedonije ranije su saopćili da od sinoć više neće blokirati teretne dijelove graničnih prelaza, nakon što je Evropska komisija najavila strategiju kojom bi trebalo biti riješeno pitanje ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni.

Ranije danas, blokadu su prekinuli i prijevoznici iz Crne Gore.

