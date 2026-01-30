Plenković s Fon der Lajen: Hrvatska nastavlja snažno podržavati evropski put Ukrajine i Moldavije, a posebno BiH

Hrvatski premijer Andrej Plenković tokom razgovora s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen danas u Zagrebu ponovio je podršku svoje zemlje evropskom putu Ukrajine, Moldavije i zemalja s jugoistoka Evrope, a posebno Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu.

Plenković i Fon der Lajen sastali su se u Banskim dvorima uoči početka dvodnevnog neformalnog sastanka članova Evropskih narodnih stranaka (EPP) u Zagrebu.

Hrvatski premijer je rekao da s predsjednicom EK-a nastavlja izvrsnu saradnju na dobrobit Hrvatske i Evropske unije.

- Istakao sam značaj proširenja kapaciteta LNG terminala na Krku i JANAF-ovog naftovoda u kontekstu energetske sigurnosti te stvaranja alternativnih dobavnih pravaca, umjesto kupovine energenata od Rusije. Založili smo se za daljnju podršku Ukrajini, koja brani svoju slobodu, ali i sigurnost te demokratske vrijednosti cijele Europe. Podržavamo što skorije postizanje mira, koji treba biti utemeljen na pravednim i održivim osnovama, uz zaštitu suvereniteta i međunarodnog prava - saopćio je Plenković nakon susreta.

Dodao je da su razgovarali i o politici proširenja u kontekstu jačanja globalne uloge EU-a i stabilnosti susjedstva.

- Hrvatska će nastaviti snažno podupirati put Ukrajine, Moldavije te zemalja jugoistoka Europe, posebno nama susjedne BiH, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda - rekao je Plenković.