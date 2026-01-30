Vučić uživo nazvao Baku Praseta, evo šta mu je poručio

M. Až.

30.1.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom prijenosa uživo na društvenoj mreži TikTok odgovarao je na pitanja korisnika, a u jednom trenutku telefonski se uključio i jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

Prema riječima predsjednika, njegov prijenos u tom trenutku pratilo je oko 17.000 ljudi.

Vučić je reagirao na raniji poziv Bake Praseta da se ukinu porezi za influensere.

- Ne može da se ukine porez. Poštovani gospodine, sine, spreman sam da te primim i da razgovaramo o tome, ali država živi od poreza. Sad vidim zašto si popularan, imaš snažnu energiju. Nisi ti, sine, toliko siromašan da ne možeš da platiš porez. Ideš u najbolje klinike, u najbolje domove zdravlja gotovo za džabe - poručio je Vučić.

Predsjednik je potom tokom prijenosa uživo telefonom pozvao Baku Praseta.

- Pripremio sam se za lajv, predsjedniče. Očekujem vas na Marakani na revanšu - rekao je Baka Prase.

- Ja bih bio sretan kad biste postigli malo bolji uspjeh u Evropi, zamjeram što nisu više uložili - odgovorio je Vučić.

- To je izazov koji ću ja prihvatiti - poručio je Baka Prase.

- Samo nemoj da prolaziš u politici kako prolaziš u sportu - dodao je Vučić.

- Ovo su teške riječi, predsjedniče. Kad budem gradonačelnik, podijelit ću otkaze - uzvratio je Baka Prase.

Baka Prase je potom zamolio Vučića da nazove Donalda Trampa i zatraži od njega da mu vrati YouTube kanale.

Sukob s Mitrovićem

- Nisam njegovu porodicu uzeo u usta, niti bih ikada. On je prvi rekao za mog oca da je kriminalac i da diluje drogu - rekao je Baka Prase, govoreći o sukobu sa Željkom Mitrovićem.

- Željko je moj drug, ni tada se nisam želio miješati, niti sam rekao ijednu lošu riječ o tebi, niti bih ikada. Izvini, majstore, to je žar borbe, tapkanje - rekao je Vučić u šaljivom tonu.

Baka Prase je naveo da je spreman da se izvini, ali ne prvi.

- Dat ću sve od sebe i radit ću na tome, iako ga razumijem i s razlogom je ljut - dodao je Vučić.

"Ulazite na moj teren"

- Mene zanima da li je ovo početak vaše karijere kao strimera i da li vi ulazite na moj teren, kao što sam ja ušao na vaš kao gradonačelnik? - upitao je Baka Prase, na šta se predsjednik nasmijao.

- Nema liga za klince od osam, devet, deset godina. Da vodim djecu od jedanaest, dvanaest godina i pripremam ih za prva takmičenja, to mi je želja, a ovo... - rekao je Vučić, ne dovršivši misao.

- Nekoga smo uspjeli uključiti uživo - zaključio je Vučić nakon razgovora s Bakom Prasetom, navodeći da je u tom trenutku prijenos pratilo oko 80.000 ljudi.

