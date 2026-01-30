Vučić uživo na TikToku pozvao Baku Praseta: Youtuber mu predložio da budžet Srbije stave na rulet

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se prvi put uključio u prijenos uživo na društvenoj mreži TikTok, gdje je odgovarao na pitanja pratilaca, a u jednom trenutku pozvao je na telefon youtubera Baku Praseta.

Na početku prijenosa Vučić je rekao da su ga saradnici savjetovali da to ne radi jer će biti uvreda, ali da je on odlučio da nema novih uvreda koje nije već čuo.

Tokom prijenosa puštani su mu memeovi, a jedan je prikazivao njega s puškom i kišobranom. Vučić je komentarisao kako nema problem kada neko nakon vremena počne vjerovati u svoju laž.

- Izmisle nešto poput Sarajevo safarija i ne vjeruju oni to, ali poslije stotinu ponavljanja počinju to raditi kao blesavi - rekao je.

Prikazani su mu i memeovi na kojima su u prvom planu njegova usta, na šta je Vučić rekao:

- Nikad nisam imao nikakvu intervenciju na ustima, za moja usta su 'krivi' otac i majka.

Pratioci su zatim tražili da Vučić uključi Baku Praseta, što je predsjednik i učinio.

Tokom razgovora, youtuber ga je pitao hoće li biti bolji gradonačelnik Beograda od trenutnog, na što je Vučić odgovorio: "Ne mislim, ali važno je šta ljudi misle".

Budžet na rulet

Vučić se Baki pohvalio da ga u trenutku uključenja uživo gleda više od 60.000 ljudi, a Prase je rekao da to "nije loše" za početak, iako ga je jedne prilike gledalo više od 150.000 ljudi.

Youtuber je zatim predložio da kompletan budžet Srbije stave "na crveno" na ruletu i udvostruče ga.

- Ja nisam kockar. Srbija nije na kocku. To pripada narodu, nije za kocku - rekao je Vučić, a Prase je odgovorio: "U redu, ja sam predložio".

Baka Prase je pitao Vučića može li razgovarati s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom kako bi mu pomogao da vrati svoje kanale na YouTubeu koji su mu ugašeni.

- Lično ću se angažovati, imam razgovore s Amerikancima večeras i sutra i pitat ću ih. Prvo ću kroz šalu, a onda i ozbiljno - rekao je Vučić.

Sukob s Mitrovićem

Kasnije se Vučić osvrnuo na sukob Bake Praseta i direktora TV Pink Željka Mitrovića. Predložio mu je da pozove Mitrovića i njegovu suprugu te da im se izvini zbog svega što je govorio o njihovoj porodici.

- Lijepo okreni njega i njegovu suprugu i izvini se. Saslušaj me, kao starijeg, sine. Kaži mu izvini i poslije reci šta hoćeš - rekao je Vučić.

Prase je istakao da nikad nije komentarisao porodicu Mitrovića, već da je Mitrović prvi njegovog oca nazvao kriminalcem i optužio da dila drogu.

Dodao je da će se izviniti ako se i Mitrović izvini, a Vučić je rekao da će dati sve od sebe da se spor riješi.