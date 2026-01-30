SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

Vučić za mart najavljuje veliki skup u Beogradu

Pokazat ćemo ljudima koliko ih poštujemo, volimo i šta smo sve do sada uradili, da položimo račune i izvještaje, rekao je

Aleksandar Vučić. Antonio Ahel/Ataimages/PIXSELL

M. Až.

30.1.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je održavanje velikog skupa krajem marta u Beogradu, na koji će pozvati svoje pristalice.

- Evo vam jedna ekskluzivna vijest. Sačekat ćemo da prođu sve godišnjice i bit će to negdje 20, 21, 22. marta - izjavio je Vučić.

Predsjednik je dodao da će na skupu pred velikim brojem građana – "da li ispred Narodne skupštine, na Trgu republike, vidjet ćemo gdje" – predstaviti program "Srbija 2035".

- Pokazat ćemo ljudima koliko ih poštujemo, volimo i šta smo sve do sada uradili, da položimo račune i izvještaje, te da predstavimo program onoga što ćemo raditi u narednom periodu - dodao je Vučić.

Vučić se večeras prvi put uključio u uživo prijenos na društvenoj mreži TikTok, odgovarajući na pitanja svojih pratilaca, a u jednom trenutku je na telefon pozvao i youtubera Baku Praseta.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
