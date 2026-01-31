Evo koliko je najniža penzija u Hrvatskoj veća od one u BiH

Januarske penzije u Crnoj Gori bit će uvećane samo 0,38 posto, nezvanično je Danu potvrdilo više izvora bliskih Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (PIO).

Upravni odbor Fonda PIO tokom naredne sedmice će objaviti zvaničnu informaciju o rastu januarskih penzija. Minimalne penzije od 450 eura bit će uvećane oko 1,7 eura, a prosječne od 553,5 eura oko dva.

List piše da je sigurno da penzioneri, koji su dvije godine imali 450 eura primanja, neće biti zadovoljni uvećanjem, posebno jer im je penzija dvije godine bila zamrznuta, kao i zbog činjenice da su prošle godine tri povećanja penzija iznosila ukupno 12 odsto. Od toga je januarsko bilo 6,85 odsto, što znači da su prošle godine odmrznute minimalne penzije, ti penzioneri bi dobili uvećanje od 30 eura.

Dan je prije desetak najavio da će uvećanje penzija, po dostupnim parametrima, biti minimalno i manje od jednog procenta, ali su prognoze tog tipa izostale, jer se čekalo da Monstat objavi podatke o decembarskim platama. Kada je objavljeno da su prosječne zarade u decembru porasle 0,4 posto, bili su kompletirani svi podaci.

Prema tim podacima, zarade su u poslednja četiri mjeseca prošle godine porasle 0,4 posto, dok je u istom periodu svakog mjeseca zabilježena deflacija.

Vrijednost penzije za jedan lični bod usklađuje se od 1. januara, 1. maja i 1. septembra tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u Crnoj Gori u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koja im prethode.