Hrvatska proglasila nepoželjnim tivatskog paroha Mitropolije crnogorsko-primorske SPC

Hrvatska je proglasila nepoželjnim tivatskog paroha Mitropolije crnogorsko-primorske SPC Mijajla Backovića.

Kako saznaje Pobjeda, odluka je donesena na nivou službi sigurnosti.

To je, kako im je pojašnjeno, razlika u odnosu na slučajeve gdje se nepoželjnim prolašavaju visoki državni funkcioneri poput Alekse Bečića, Milana Kneževića i Andrije Mandića, koje je Hrvatska ranije zvanično proglasila personama non grata.

Portal ETV objavio je ranije kako je Hrvatska proširila listu osoba iz Crne Gore kojima zabranjuje ulaz u zemlju, navodeći kako se na spisku nalaze i predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Momčilo Vuksanović, čelnik Udruženja boraca ratova 1991-95.Radan Nikolić, član NVO Matica Boke Ivan Starčević i predsjednik Savjeta NVO Boke Kotorske Mašan Ercegović. Backović je prošle godine prisustvovao skupu, sa kojeg je zatraženo uklanjanje spomen-ploče na mjestu bivšeg logora u Morinju.

U aprilu 2025. godine izjavio je da su Hrvati u Crnoj Gori "projekat" koji je počeo od Drugog svjetskog rata, napominjući da su se, do rata katolici u Boki izjašnjavali kao "Bokelji ili Srbi". Šest dana kasnije, Backović je kazao da su njegove riječi istrgnute iz konteksta.