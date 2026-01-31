Plenković s Mercom: Odugovlačenjem procesa pristupanju EU, Zapadni Balkan može postati pristupačan drugim globalnim akterima

Hrvatski premijer Andrej Plenković i njemački kancelar Fridrih Merc razgovarali su danas u Zagrebu o proširenju Evropske unije, saopćio je Plenković na društvenoj mreži X nakon sastanka, naglasivši da zemlje jugoistočne Evrope ne bi smjele ostati izložene utjecaju – drugih globalnih aktera.
Plenković se s Mercom bilateralno sastao na marginama neformalnog skupa Evropske pučke stranke (EPP), koji je u petak i subotu održan u Zagrebu.
– Razgovarali smo i o budućnosti procesa proširenja Evropske unije te o pružanju evropske perspektive zemljama jugoistočne Evrope, području koje EU ne smije zapostaviti niti prepustiti utjecaju drugih globalnih aktera – naveo je Plenković.
Iako hrvatski premijer nije izrijekom naveo o kojim je akterima riječ, procjenjuje se da bi odugovlačenje procesa pristupanja Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije Evropskoj uniji moglo povećati utjecaj Rusije i Kine u regionu.
Plenković je istakao i da Hrvatska i Njemačka nastavljaju jačati odbrambenu saradnju, posebno u kontekstu nedavno potpisanog ugovora o isporuci 44 tenka Leopard 2A8. U decembru je boravio u Berlinu, gdje je ministar odbrane Ivan Anušić, u prisustvu Plenkovića i Merca, potpisao ugovor o nabavci tenkova.
– Dotakli smo se i pitanja zaštite granica te sprječavanja nezakonitih migracija, u čemu hrvatska i njemačka policija ostvaruju kvalitetnu saradnju – dodao je Plenković.
Plenković se danas sastao i s latvijskom premijerkom Evikom Silinom, kao i s irskim zamjenikom premijera Sajmonom Herisom.
– Hrvatska i Latvija imaju komplementarna stajališta o brojnim evropskim temama, a izvrsne odnose gradimo i kroz Inicijativu tri mora, kojom Hrvatska trenutno predsjedava. Zajedno s Latvijom i Nizozemskom predvodimo i Koaliciju dronova u okviru jačanja evropske odbrane – napisao je Plenković.
Dodao je da Hrvatska i Latvija nastavljaju blisku saradnju i u okviru novog višegodišnjeg budžeta Evropske unije, posebno kada je riječ o izdvajanjima za kohezijsku politiku i poljoprivredu.
– Poseban naglasak stavljamo i na pitanje demografske revitalizacije, koje je od strateškog značaja za cijelu Evropu – naveo je.
S irskim zamjenikom premijera razgovarano je o rastu irskih investicija, predstojećem irskom predsjedavanju Vijećem EU-a u drugoj polovini 2026. godine, transatlantskim odnosima te procesu proširenja Evropske unije.