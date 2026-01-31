Plenković s Mercom: Odugovlačenjem procesa pristupanju EU, Zapadni Balkan može postati pristupačan drugim globalnim akterima

Hrvatski premijer Andrej Plenković i njemački kancelar Fridrih Merc razgovarali su danas u Zagrebu o proširenju Evropske unije, saopćio je Plenković na društvenoj mreži X nakon sastanka, naglasivši da zemlje jugoistočne Evrope ne bi smjele ostati izložene utjecaju – drugih globalnih aktera.

Plenković se s Mercom bilateralno sastao na marginama neformalnog skupa Evropske pučke stranke (EPP), koji je u petak i subotu održan u Zagrebu.

– Razgovarali smo i o budućnosti procesa proširenja Evropske unije te o pružanju evropske perspektive zemljama jugoistočne Evrope, području koje EU ne smije zapostaviti niti prepustiti utjecaju drugih globalnih aktera – naveo je Plenković.

Iako hrvatski premijer nije izrijekom naveo o kojim je akterima riječ, procjenjuje se da bi odugovlačenje procesa pristupanja Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije Evropskoj uniji moglo povećati utjecaj Rusije i Kine u regionu.