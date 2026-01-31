Pajković: Ovo je gore od smrti, Crna Gora trguje mojim životom, izdaju me tijelo i psiha

Mirjana Pajković, donedavna državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, gostujući u emisiji FACE TO FACE, iznijela je šokantne optužbe o političkom progonu, ucjenama i pokušajima uništenja njene egzistencije. Pajković, koja je podnijela ostavku pod pritiskom, tvrdi da iza kampanje diskreditacije stoji sukob s najvišim državnim autoritetima, prvenstveno s bivšim šefom ANB-a Dejanom Vukšićem. U emotivnoj ispovijesti, ona razotkriva kako se privatni život koristi kao oružje za političko disciplinovanje, upozoravajući da je njena sigurnost direktno ugrožena.

- Vukšić mi je prijetio progonom i rekao da će cijela Crna Gora vidjeti moje snimke. Srećom, snimila sam taj razgovor kao mjeru samozaštite; bez tog dokaza ne bih mogla spasiti svoj život. Ovo je mehanizam uništavanja karijera udbaškim forama. Ako se zamjerite moćniku, on neće birati sredstva da vas ukloni. Državni organi su nemoćni, a mene pokušavaju navesti na samoubistvo. Ovo je gore od smrti – svirepo i podmuklo nasilje koje može kobno završiti - izjavila je Pajković, dodajući da je podnijela krivične prijave protiv najviših državnih funkcionera.

U pozadini političkog progona nalazi se teška lična priča o ženi koja je rano ostala bez roditelja i koja se danas bori za zdravlje sina s pet teških dijagnoza, uključujući cerebralnu paralizu i epilepsiju. Pajković ističe da su njeni sinovi njena jedina porodica i snaga.

- Smatrala sam obavezom da nastavim tamo gdje su moji roditelji stali. Danas se moj autoritet kao žene napada jer društvo i dalje lakše oprašta osuđenom ocu nego majci koja uživa u svom tijelu. Seks nije samo reprodukcija, već i zdrav način opuštanja koji ne treba satanizovati. Neću otići iz Crne Gore; želim živjeti i raditi ovdje, ali ako me država ne zaštiti, pravdu ću tražiti pred Sudom u Strazburu - poručila je ona.

Poručila je da Crna Gora trguje njenim životom te da je izdaju tijelo i psiha.