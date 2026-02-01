Vučić o optužbama za "Sarajevo safari": To se radilo pod uticajem hrvatskih obavještajnih agencija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Jutro sa dušom" Jovane Jeremić na televiziji Pink gdje je ponovo govorio o temi "Sarajevo Safari".

Na konstataciju Jovane Jeremić da je bio "žrtva afere Safari u svjetskim medijima", Vučić je rekao da su u pitanju mediji koji se bave političkim aktivizmom i koji "preuzimaju informacije sortirane po tome šta je i koliko njima potrebno, a ne po značaju".

- Mislim da 99,99 posto ljudi razumije da je to nemoguće, kontraproduktivno i da je zastrašujuće da to izmišljate za predsjednika jedne zemlje, a onda shvatate da su to radili ljudi pod uticajem hrvatskih obavještajnih agencija. Neće oni prvi da objave to odmah, već će da puste preko medija hrvatske obavještajne službe i to u Sarajevu, ne u Zagrebu, ali kada je previše laži na jednom mjestu, obični ljudi počnu da razumijevaju o čemu je riječ - istakao je.