Knežević: Vlada Crne Gore treba da otvori Onlyfans, ako se pojave novi snimci bar pet ministara treba da drhti

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević ocijenio je da aktuelna situacija u Vladi Crne Gore podsjeća na rijaliti-program, tvrdeći da su u javnost dospjeli sadržaji koji, prema njegovim riječima, ukazuju na zloupotrebu institucija i ozbiljnu političku krizu.

Knežević je naveo da bi dalja objavljivanja kompromitirajućih sadržaja mogla imati političke posljedice po izvršnu vlast, uz tvrdnje da se radi o „kolapsu sistema“ i da slučaj zahtijeva institucionalni epilog.

Kritike na račun institucija

Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, rekao je da objavljeni snimci i navodi, kako tvrdi, ukazuju na zloupotrebu službenih položaja u okviru Kabineta Vlade Crne Gore i Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore (ANB). Prema njegovim riječima, riječ je o simptomima dublje krize u zemlji.

Milan Knežević, lider DNP-a, rekao je: "Ako nešto sruši ovu Vladu, to bi mogli biti novi snimci sadašnjih ili bivših ministara." Dodao je da bi, kako tvrdi, takav razvoj događaja imao snažan politički odjek, naglašavajući da on lično nema razloga za zabrinutost.

- Ako ovako nastave, vlada slobodno može da otvori OnlyFans. Bar pet ministara treba da drhti ako se pojave videosnimci - rekao je Knežević, dodajući da ove afere moraju da dobiju institucionalni epilog.

Knežević je iznio i niz općih političkih ocjena o vrijednosnim standardima i ponašanju nosilaca funkcija, uz tvrdnju da su se slični slučajevi dešavali i ranije te da su, prema njegovom mišljenju, tolerisani bez adekvatne institucionalne reakcije.

Zahtjev za institucionalnim odgovorom

Govoreći o aktuelnoj aferi, Knežević je naveo da su otvorena važna pitanja o ulozi ANB-a, uključujući tvrdnje o mogućem nadzoru i znanju institucija o snimanjima. Naglasio je da je protiv neovlaštenog snimanja bilo koga, ali da, ako je do takvih radnji došlo, mora postojati jasan institucionalni odgovor.

Milan Knežević je rekao: "Važno je utvrditi da li je ANB učestvovala u ovome, da li je postojalo prisluškivanje i da li su institucije znale za snimanja." Dodao je da bi, prema njegovom uvjerenju, fokus javnosti mogao brzo preći na druge slučajeve ukoliko bi se pojavili novi kompromitirajući materijali koji uključuju sadašnje ili bivše zvaničnike.